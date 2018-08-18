市民举报垃圾短信后被停机，中国移动：可能举报时误操作

IT之家8月18日消息 相信很多人都收到过垃圾短信，大部分人对此不会较真，但据南方都市报报道，近日广州市民魏小姐举报垃圾短信后竟然遭中国移动停机，她向10086咨询得知，停机的原因是她发送不良内容。

报道称，8月12日，魏小姐拨打了10086咨询如何举报这类通过伪基站发出的垃圾短信，随后，她收到10086发来的一条“垃圾短信举报方式”的短信：“为保证我们有确凿的证据查处垃圾信息，请您把举报的内容直接按如下格式：‘被举报号码*（或空格）+被举报信息内容’发送免费短信到10086999进行举报”。

之后魏小姐按照上述方式进行了举报，举报两条短信后，均收到回复。两条回复称，魏小姐举报的号码运营商非移动，将把举报信息转其它电信运营商进行查证处理。

但之后不久魏小姐的手机就被停机了，拨打10086咨询，“客服说因为那天早上我发布了涉黑的短信，所以把我的手机停机了。”并且让她次日带上身份证到移动营业厅验证，申请复通。可到了营业厅，工作人员告诉她“营业厅没有权限帮我复通”。之后中国移动让魏小姐再去营业厅一趟，但魏小姐的手机仍然没能复通。经一再沟通，魏小姐从客服人员口中获悉，之所以被停机，是因为自己发了“六合彩的不良短信”。

8月15日，10086联系魏小姐，让她再去一趟营业厅，“签一个保证书再验证”。“因为实在影响到我的生活，没办法我只能再办一张卡。”于是，魏小姐选择去营业厅办张新卡的过程中，顺便签所谓的“保证书”。复通知情书上称，“由于可能存在发送不良及垃圾信息（含商业广告类信息等）情形，号码为137××的手机被限制了部分通信功能。本人作为该号码机主，现申请恢复正常通信功能。本人将来不会利用该号码从事发送不良信息（含商业广告类信息）等违反《关于加强网络信息保护的决定》、《通信短信息服务管理规定》等法律法规的行为，否则本人自愿接受移动公司的相关处理方式，并承担相关法律后果。”魏小姐8月15日在上面签了字。

8月16日上午，魏小姐的手机已经复通。移动广州分公司称，“考虑到客户并非主观故意传播不良信息，可能是举报时出现误操作，我公司已为客户号码进行复通。另，客户所举报的两个发送垃圾短信的号码均非中国移动号码，将转交对应的电信运营商进行查证处置。”