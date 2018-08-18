沃尔玛、亚马逊在印度投入大手笔，阿里巴巴也要采取行动了

北京时间8月18日下午消息，中国互联网和电商巨头阿里巴巴日前重新与具有影响力的印度集团展开沟通对话，以促进阿里巴巴在全球第六大经济市场上的全渠道或多渠道零售计划。根据知情人士透露，最近阿里巴巴高管已经与穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）领导的Reliance Industries（RIL）、Tata集团和基索尔·比亚尼（Kishore Biyani）的Future Retail展开一系列讨论，以期加快他们在印度的发展。

虽然阿里巴巴跟RIL此前未曾有过接触，公司跟Trent的诺埃尔·塔塔（Noel Tata）以及Tata集团的前董事长塞勒斯·米斯瑞（Cryus Mistry）已经有过数次对话。RIL、Tata和Future Retail均在零售行业有显著份额，这将有助于加强阿里巴巴在印度打造全渠道零售的蓝图。

全渠道或多渠道零售可以为购物者提供在线上和线下店铺之间的一致且无缝的购物体验。阿里巴巴在中国已经普及了这一“线上到线下”（O2O）的模式。“有些对话仍处于尝试阶段，不一定会取得实质性进展，”一位知情人士透露。谈话围绕成立联合公司或与阿里巴巴建立更广泛协同联盟的可能性进行，届时阿里巴巴或可在任何一家上述大型印度集团的零售实体中占有部分股权。

数天前，比亚尼表示未来几个月内公司可能会与国外投资者完成一笔交易。但他并未透露潜在合作方的名称。据报道，阿里巴巴的美国竞争对手亚马逊曾与比亚尼有接触，试图收购Future Retail部分顾问。RIL和Tata均未予以回应，阿里巴巴暂未回复评论请求。比亚尼则称自己未跟阿里巴巴有过任何交流。

另有一位知情人士透露，阿里巴巴已经列出一张潜在合作伙伴清单，除了上述提及的三家集团之外还包括了其他若干企业，并且还指出“未来几个月内”将会宣布其中的一位合作方。外界一度猜测，阿里巴巴和高盛集团均可能是Samara Capital为了收购More超市而成立的银团一部分。

在沃尔玛以160亿美元收购Flipkart以及亚马逊在印度大手笔投资50亿美元之后，阿里巴巴也加速了进入印度市场的步伐。

阿里巴巴在Paytm Mall持有大部分股份，后者在竞争激烈的市场上发展稳定。尽管背后有阿里巴巴和软银的支持，Paytm Mall的日出货量为10万卢比，远低于亚马逊和Flipkart的日出货量。阿里巴巴正在试图让该公司采用O2O模式拓宽市场。

除Paytm Mall之外，阿里巴巴还持有BigBasket、Zomato和TicketNew的股份。知情人士称，阿里巴巴计划将这些投资组合到拟议的新合作关系中以产生协同效应。RIL旗下拥有Reliance Retail，后者正与Reliance JiO合作开发自己的全渠道战略。尽管阿里巴巴十分欣赏RIL的计划，但印度最有价值的公司到底是否愿意在此时接纳国外合作伙伴仍是未知数。

和RIL相似，Tata集团在零售业务上与国外合作伙伴联手的意愿也不明朗。Tata集团目前的重点在扩张和整合实体与数字零售平台