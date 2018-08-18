女大学生陷套路贷，无力还债被逼夜总会上班

据央视网报道，日前黑龙江哈尔滨市警方公布一起利用小额贷款对在校大学生实施“套路贷”的案件。案件涉及黑龙江、吉林、辽宁三省10余县市70余所高校，涉及在校大学生429人次，涉案金额500余万元。

▲网络配图，仅作示意说明

据报道，在去年3月份，哈尔滨师范大学学生王琪因举办晚会需3000元资金，通过同学介绍，王琪找到哈尔滨聚恒力投资有限公司寻求贷款。

接待人杨赫表示，可以直接拿到钱，但是一个星期后需要还5000元。一周后王琪未能偿还5000元，杨赫让她找张某贷款，偿还之前的5000元。结果王琪被逼签下15000元的贷款合同。一个月后，这15000元的贷款连本带息，又变成了27000元...后续王琪再次被逼迫签订新的40000元的贷款合同，13000元被以辛苦费、中介费、贷款保证金为由被扣除。

就这样，因为欠钱越来越多，2017年8月王琪被张（某）旭逼迫到夜总会工作，以偿还贷款。直到2017年12月王琪向警方报案，她已经陆续偿还给张（某）旭本金和利息15万多，仍然没有还清欠款。

2017年12月26日，警方同时对涉案的哈尔滨聚恒力投资有限公司和哈尔滨金阳汽车租赁有限公司展开收网，抓获19名涉案嫌疑人。据统计，在上述两家公司贷款的在校大学生高达429人次，涉及黑龙江大学、哈尔滨师范大学、佳木斯大学等70余所院校，涉及贷款金额近500余万元。

目前，其中17名犯罪嫌疑人以诈骗、强迫交易、非法拘禁等罪名被起诉。