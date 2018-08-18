“倒爷”马斯克是怎么倒腾钱的？

据国外媒体报道，近期电动汽车制造商特斯拉首席执行官伊隆·马斯克（Elon Musk）关于要将这家上市公司私有化的论断引发了业内的强烈关注。除了特斯拉之外，马斯克还控制着其他几家公司。其是否有可能像以前一样，通过各个公司之间的协同而实现特斯拉的私有化？

SpaceX是一家制造可重复发射火箭并期望帮助人类殖民火星的太空创业公司，目前来看也是伊隆·马斯克（Elon Musk）投资组合中运营最稳定的公司。事实证明，太空旅行可能比特斯拉的电动汽车更容易盈利。

这让马斯克开始考虑SpaceX公司是否会为有争议的私有化特斯拉私有化计划提供资金(据报道，该计划让马斯克不得不去应付美国证券交易委员会的调查)。作为一家私营公司，SpaceX的财务状况并不透明，但投资者对其估值接近300亿美元。公司高管们表示，该公司现金流良好，没有债务。

这并不是马斯克第一次利用一个未来企业来支持另一个企业。一位对冲基金经理告诉我，马斯克“创造了美国金融史前所未有的颠覆股东价值的计划”。

再投资者

马斯克创办的第一家公司是Zip2。Zip2是web 1.0时代的先驱，其与报纸合作，将分类广告和其他本地信息带到网上。康柏在1999年收购了Zip2公司，这使得马斯克获得了大约2000万美元的资金。他将大部分资金投入了一家新的初创公司x.com，这是一家“在线银行”，随后该公司与彼得·泰尔(Peter Thiel)的Confinity合并成立了PayPal。马斯克还曾短暂地担任过PayPal的首席执行官，但当2002年PayPal被eBay收购时，他最终获得了约1.8亿美元的巨额资金。马斯克几乎将全部资金投资于SpaceX和特斯拉。这些投资没有道德问题，但它们确实证明了马斯克对风险的热爱:很少有成功的企业家把全部财富都投入到高风险的新项目中。

借款人

由于把钱悉数投到了自己的创业公司里，这让马斯克需要大量的个人资金。这意味着，他以自己公司的股票为抵押，接受价值数亿美元的贷款。有时，马斯克甚至会把这笔钱重新投资到不同的公司。比如说，2008年SpaceX与美国国家航空航天局签订了16亿美元的合同，Founder 's fund向公司投资了2000万美元。仅仅一年后，马斯克就从SpaceX公司借了2000万美元，以便为特斯拉提供资金。这笔贷款是在2010年偿还的。当时特斯拉在公开市场上市，马斯克出售了一部分股票偿还了借SpaceX的资金。尽管如此，特斯拉在2018年的年报中指出，如果股价下跌导致马斯克出售股票并偿还债务，那么他的借款是一种风险。截至2017年，他以特斯拉股票为抵押借了6.25亿美元，目前这些股票的价值超过100亿美元。

救助者

当旗下的一家公司陷入困境时，马斯克会毫不犹豫地派遣其他公司加入救援。由马斯克亲属创立的太阳能公司Solar City就是马斯克内部援助的受益者之一：Solar City在2014年以长期太阳能电池板租约作为担保回购债券时，SpaceX购买了2140亿美元融资的大部分。马斯克称此举是一项不错的投资。但由于监管机构的压力，以及获客和安装设备的高昂成本，Solar City此后仍陷入困境不能自拔。2016年，马斯克通过一项备受争议的21亿美元全股票交易，让特斯拉收购了Solar City。不过，两家专注于电力存储公司之间的协同效应显而易见。

有意思的冲突

在许多这样的案例中，马斯克的家族成员——他的堂兄林登·里夫(Lyndon Rive)和弟弟金博(kimball)——以及像安东尼奥·格拉西斯(Antonio Gracias)这样的商业伙伴都是马斯克旗下多家公司的董事会成员，这让人怀疑公众股东是否能获得公平代表权。除了管理问题，马斯克也倾向于把自己的企业作为一个松散联系的家族来经营，SpaceX和特斯拉非正式地共用设施，甚至会共有一些高管。在进入世界之前，SpaceX公司已经孵化出了像Boring这样的新初创公司，以及像Hyperloop这样的技术。

这有意义吗?

至少可以说，SpaceX收购特斯拉是一笔雄心勃勃的交易，类似于特斯拉收购太阳能城(Solar City)。虽然SpaceX和特斯拉的高管们谈到了包括自动化制造和材料科学在内的协同效应，但企业分析师很难看出，一家专注于为少数客户制造火箭的公司，将如何与一家面向消费者市场的汽车制造公司整合在一起。

SpaceX的收购将包括承担特斯拉100亿美元的债务，以及收购其他股东所持有的任何股权。虽然火箭公司的财务状况看起来不错，但它仍然需要在技术开发方面投入大量资金。任何发射失败，比如2015年和2016年的发射失败，都可能让公司损失数亿美元。鉴于特斯拉本身也在为实现制造目标和盈利而竭尽全力，管理债务可能是一个真正的挑战，或许会让马斯克的所有企业陷入危险之中。