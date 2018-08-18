“拼多多式”的趣头条，“拼多多式”的上市

8月18日凌晨，内容聚合平台趣头条宣布已经向美国证券交易委员会（SEC）递交了首次公开募股（IPO）申请，拟融资最多3亿美元。

根据其招股书显示，截止2018年7月，趣头条app累积装机量已达1.54亿，月活用户4880万。

▲趣头条的广告铺天盖地但很接地气

快速的造富神话，让人想起了另外一家公司——拼多多。趣头条不仅仅比拼多多更快上市，并且两者的模式非常相似。

知名媒体人、前新京报报社社长、现北京市文化投资发展集团总经理戴自更将趣头条称之为“媒体界的拼多多”，非常恰当。

▲戴自更狠批趣头条的模式

“拼多多式”发展

2015年10月，拼多多正式上线。到了2018年3月，根据拼多多官方数据显示，其用户量突破3亿，相比之下淘宝是5.4亿左右，京东超过3亿，拥有超过百万商家，月GMV（月成交总额）超过30亿。

仅仅2年5个月的时间，就实现了淘宝10年，京东需要14年才能实现的用户积累。拼多多的经典广告语说明了其中的奥秘——“拼得多，省得多。”比如拼团达到100人，就可以购买9.9元一箱水果，而这箱水果的原价是39.9元或者是29.9元。

质量并不是最重要的，20元甚至30元以上的优惠才是实实在在的吸引力。“即使有一两个水果是坏的，剩下的6个好的，也比店里卖的便宜。”这就是广大拼多多用户的真实想法。

▲拼多多被称为消费降级的代表

这些用户大多来自三线及以下城市，收入有限，购物以“实惠”为导向。为了得到这些优惠，他们按照拼多多的要求，将一条条拼团链接发到各大微信群，再配上一句话“超便宜，大家都来买，是真的。”

就这样，拼多多实现了左手收割用户，右手清点钞票双赢局面。用户在拼多多上，还可以买到“小米智能”牌手机、“中国三星”牌电视、“康帅博”牌绿茶等“物美价廉”的商品。拼多多将之称为“中国农村”的消费升级。

而在今年的央视315晚会上，多家山寨露露、六个核桃的厂家被曝光。虽然商品不是拼多多生产、销售，但是提供销售平台，他们也是助纣为虐。

趣头条相比较拼多多而言，发展速度是有过之而无不及。趣头条app上线于2016年6月，两年多的时间，其已成为苹果App Store中国区排名前四的新闻应用之一，仅次于今日头条、阿里巴巴的UC浏览器和腾讯新闻。

甚至连腾讯砸下重金倾斜超级资源扶持的天天快报都已经落后于趣头条，不知道其在决定投资拼多多的时候是什么感受。

和今日头条一样，趣头条一直为自己标榜“人工智能算法推荐”、千人千面的“兴趣阅读”。但是如果和头条没有差异化，如何获取用户？

拼多多提供了“农村包围城市”的成功模板，趣头条继承并将之发扬光大：拼多多让利给优惠，那么我就直接给钱。

用户下载趣头条，首先看到其教用户如何去赚钱。第一个办法是引导用户将趣头条的链接分享至各大微信群，让更多人阅读，用自己的邀请码下载趣头条客户端，趣头条将之命名为“收徒”，用户每收一名徒弟奖励8元，但这8元要分12次发放，触发的条件是徒弟的上贡。随后，师傅会主动提醒徒弟看新闻，看得多，赚得多。

▲趣头条直接让利返现给用户

是不是有点像拼多多的“拼得多，省得多”。目前在趣头条收入总排行榜上，排名第一的用户有41709名徒弟，收入达到81901元。

第二个就是自己不断刷新闻，每点击阅读一条资讯，可以获得相应的金币奖励。金币是趣头条的“货币”，这些金币可以根据浮动的汇率转换成人民币，从而提现。

趣头条COO陈思晖在一个媒体沟通会上说，趣头条的主要用户群体就是三四五线城市的中年人群，这些人有相对富裕的时间，但没有特别高的认知能力。

在中国农村来说，最不值钱的恐怕是时间了，浪费也是浪费，倒不如给自己的生活多添点兴奋剂。于是，“看新闻，赚小钱”就成了他们每天的“工作”之一。

▲不少用户都被趣头条的返现吸引

“对用户的小额奖励视为培养用户习惯的一种方式，吸引用户的还是内容。”趣头条创始人兼董事长谭思亮说，趣头条的核心不是给用户分钱，而是内容。但是在趣头条上，《收养孤儿的明星：孙俪被反咬一口，而她被养女抢了老公！》《性感大胸美女裸肩黑丝诱惑执行大片写真》等惊悚标题的内容，随处可见。

趣头条第三方广告平台的数据显示，男女用户的比例大约为3：7，周人均打开次数超过50次，日均评论量超过28万条，人均阅读数超过20篇，以主导家庭消费的女性为主。

▲趣头条上充斥着低俗、噱头和市井的内容

人工智能算法的噱头、惊悚抢眼球的标题、“传销式”的获客方式、低俗市井的内容趋向，造就了今日的趣头条。戴自更说，这是牺牲以严肃原创为主旨的真正意义上的媒体，或以已经死亡或正在死亡线上挣扎的媒体为代价而换来的。

但是，资本对于趣头条仍趋之若鹜。凤凰网科技据公开数据统计，趣头条目前已完成3轮融资。

趣头条于2017年下半年获得成为资本、红点创投、华人文化的4200万美元A轮融资。

2018年上半年完成超过2亿美元的B轮融资，由腾讯领投，小米及其他财务投资者跟投，B轮投后估值超过18亿美元。

2018年8月，趣头条引入包括人民网旗下基金在内的战略投资者，投资额近8000万美元，投后估值达27亿美元。

“拼多多式”上市

▲趣头条上演“拼多多式”的造富神话

拼多多成立于2015年9月，最终在2018年7月成功登陆美国纳斯达克交易所，创始人黄峥的身家一度超过京东集团CEO刘强东。

不足三年的时间，黄峥实现了“当上总裁，走向人生巅峰”的神话。而京东在成立大约三年的时候，刘强东还在今日资本徐新的帮助下四处奔走寻找融资，京东估值一降再降，京东员工的工资差点都发不出来。

趣头条不仅仅在模式上和拼多多学得有模有样，上市造富的速度更是超过了拼多多。如果拼多多算是“商业神话”的话，趣头条堪称“商业奇迹”了。

2016年10月上线，不足两年收割过亿用户，同样在不足两年时间，造就了一批亿万富豪。但趣头条能逃过拼多多的宿命吗？

2018年7月，央视评拼多多涉嫌售假。8月1日，国家市场监督管理总局网监司要求上海市工商局约谈拼多多。并要求上海市和其他相关地方工商、市场监管部门，对媒体反映的以及消费者、商标权利人投诉举报的拼多多平台上销售山寨产品、仿名牌等问题，认真开展调查检查。8月2日，人民文学出版社发布声明称将追究“拼多多”购物平台销售盗版图书的法律责任。

“假货”、“山寨”一直都是拼多多挥之不去的阴影。拼多多的股价也从高峰时期的27.54美元降到如今的19美元。同样，趣头条困扰于版权问题，这些来自于网络抓取、东拼西凑、毫无营养的内容，就是绑在趣头条身上的一颗定时炸弹。

不过，趣头条至少证明了一个“事实”，“拼多多”是一个可以快速造富的模型。