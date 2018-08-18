北京通州再生能源发电厂投产：每日处理2250吨垃圾，年发电2亿度

北京通州区再生能源发电厂近日正式运行投产。北京青年报记者从市城市管理委员会获悉，通州区再生能源发电厂总处理量达2250吨/日，年焚烧垃圾75万吨，年发电量2亿度。

北青报记者了解到，随着经济的快速增长和城市规模的不断扩大，通州区的生活垃圾量每年也在递增，目前的处置已经趋于饱和状态。8月中旬正式运行投产的通州区再生能源发电厂，将成为通州区改善城市环境质量、保证经济可持续发展的重要支撑。

近日，北青报记者来到通州区永乐店镇，通州区再生能源发电厂就位于该区域内，占地面积295亩，是通州区人民政府、通州区市政市容管理委员会与绿色动力集团共同打造的全国环保示范工程。刚一进入厂区大门，就被极具视觉冲击力的建筑外观吸引了。

据现场负责人介绍，通州再生能源发电厂在园区规划设计、工艺技术和设备选型上均采用国际一流建设理念和国际最高环保标准。在建筑外观上由著名建筑设计院设计，将现代感、韵律感和北京四合院的理念融为一体，厂房建筑宛如“森林中的雕塑和艺术品”，烟囱“化身”为“北京的东大门”，整个园区已经打造成为具有“视觉地标”属性的城市景观和环保生态景区。

据介绍，项目规划日处理垃圾量为3950吨/日，其中一期工程总投资12.39亿元，配置3台处理能力为750吨/日的进口焚烧炉，两台2.5万千瓦发电机组，总处理量达2250吨/日，年焚烧垃圾75万吨，年发电量2亿度，每年可节约标准煤近10万吨，减少二氧化碳排放近20万吨，项目可节约土地近3000亩。

在环保工艺上，通州区再生能源发电厂执行国际上最严格的欧盟标准，环保排放数据通过互联网与市环保局和国家生态环境部联网，厂区大门口树立环保指标LED大屏幕，接受政府相关部门和周边群众的实时监督。园区建设有近千平方米的环保教育宣传展厅，以及宽敞的工艺流线参观走廊，项目最终也将成为国际一流的环保教育示范基地。