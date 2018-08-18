微租车CEO：5年内私家车重要属性丧失，共享成主流

8月18日下午消息，分时租赁服务商微租车CEO杨洋近日在2018iWorld数字世界博览会上发表演讲。他表示，中国现有驾照人数高达3.8亿，但中国真正用于短租的汽车不足12万辆，共享汽车市场未来将会形成万亿市场。他预测，未来3到5年，私家车的重要属性会丧失，共享用车将会成为主流化的出行选择。

他在演讲中指出，国人对于机动车出行需求在高速增长，而租赁渗透率只有0.4%，汽车租售比极为不平衡；而国家现有驾照人数高达3.8亿，而且增长比例在过去五年以每年2400万的速度在增长。

杨洋认为，中国当下短租市场已经成熟，共享汽车消费习惯已经形成，但是中国真正用于短租的汽车不足12万辆，这个市场一旦被挖掘出来将会形成万亿市场。

杨洋说，未来3到5年，私家车的重要属性会丧失，就是通勤工具；未来将与欧美国家一样，打出租车是一个奢侈的行为，共享用车将会成为主流化的出行选择。

微租车成立于2014年，为国内一家分时租赁技术服务商。曾先后宣布获得朗玛峰创投的天使轮和Pre-A轮合计1.2亿元融资；2016年10月获得通用汽车战略投资。与一般共享汽车企业不同的是，微租车主要面向B端用户，提供硬件、软件和服务体系。官方宣称目前服务500多家共享汽车相关企业，累计支撑34000辆客户车辆运营。

以下为微租车CEO杨洋演讲全文：

大家好，我是易微行科技有限公司的CEO杨洋。易微行科技其实有多重身份，首先我们的身份是国内的汽车共享领域里的技术服务商。在中国大大小小做汽车共享的企业近600家，涉足数百个城市，我们服务了其中500多家企业，市场占有率80%左右。

我们自己还有一个平台叫“微租车”，平台运营了3.4万多台车，目前在全国覆盖500多家企业，用3年时间整合横跨中国28个省100多个城市实际业务运营，3年时间我们一共积累了数百万次业务的验证，积累了大量数据。这些数据也进入到实际应用阶段。

中国居民机动车出行需求增长的速度，实际上是随着中国城镇化结构的变化在高速的增长。中国城镇化速度达到58.3%，而且城镇化正在加速度发展。自主出行的需求在城镇化过程中应运而生。而中国租赁渗透率只有0.4%，说明中国在过去销售了大量的机动车，没有流通到这个领域来。一旦我们把中国的租售比改变以后，我们将挖掘出中国巨大的出行市场，就是短租市场。

这个市场为什么说在中国当下是成熟的呢？国家现有驾照人数高达3.8亿，过去五年以每年2400万的速度增长，很多城市年轻人获得机动车驾驶的门槛变得越来越高。

中国智能手机的用户高达8.9亿，表现出两个重要特征：第一、这8.9亿人拥有移动支付的能力。第二、这8.9亿的人群对于使用共享交通工具的能力，但是中国真正用于短租的汽车不足12万辆，这个市场一旦被挖掘出来将会形成万亿市场，同时对于中国新能源战略意义非凡。

未来3到5年，不同的机动车出行的方式演变的趋势也变得越来越明显，（上图）最外面这一环网络用车把传统租赁车的业务挤压得非常小，未来3到5年有人的服务和无人的服务要经历此消彼长的过程，原因就是劳动力成本上升，未来司机收入将会超过写字楼的白领，出行采用有人的服务慢慢变成高端、细分的服务领域，与欧美国家一样，打出租车是一个奢侈的行为，共享用车将会成为主流化的出行选择。

未来3到5年，私家车的重要属性会丧失，就是通勤工具。当停车费、油费等、保养费用变得更加高昂，用户每天使用私家车出行的成本约为个人日均收入的30%左右的时候，相信普通家庭很大概率会放弃使用私家车上下班通勤。

另外，当00后成为这个社会主体消费人群的时候，他们对车的需求会变得碎片化、多样化。所以他们不会把大量的资产放在一个贬值的固定资产上去。因此，到了那个时候，大家会发现买一辆车是一个很奇怪的事情，更多的人会采用租一辆车，而且可以租不同品牌不同级别的车，这种消费升级的趋势未来将成为普遍现象。

下一个独角兽会不会在这个行业里面诞生或者简单的说这个行业会不会变成摩拜和滴滴一样，最后变成寡头竞争，最后一个老大胜出的天下？我可以告诉大家分时租赁不会。为什么说不会呢？是因为分时租赁本身它是对一个落地资源，落地属性依赖度极强的行业，所以它长期来看在某一些区域会形成一到两个头部企业同时并存，这在很长一段时间内会有这样的情况存在。最主要的一个问题是什么？这个城市所有的核心资源掌握在当地龙头企业手里，你获取不到，你是可取代的，他们是不可取代的，所以一定是它们来制定游戏规则。

中国在这个（共享汽车）领域里的发展，我们研究了美国、德国，但是中国发展的时间会更快、更短，是因为国家出台了大量扶持政策，包括新能源促进发展的政策等等。所以To B领域将会成为未来增长的重要领域。这个行业不会说成为像滴滴这样的平台，它会变成非常分散的市场，每一个城市都有地方的主导型的企业在运营，包括整车厂参与做分时租赁、平台性的企业、传统租赁公司转型，还有一些是地方政府发起的项目。我们公司在这里面做一件什么事情呢？就是为这个行业提供一整套从软件到硬件的解决方案。

我们车载主机先进性在于高适配性，实现对整车远程监管、控制，满足车辆共享互联网化、金融化相关业务，可适配燃油车240款，新能源车已知车型100%，这个适配度是全球最高的，这也是为什么一些国际汽车制造商集团都来华找我们寻求合作的原因。

我们对于这些主机厂车型的深度控制，采用的是高水准级别的安全技术。我们本质上是把中国分时租赁的门槛，拉到非常低的程度，加速这个行业快速蓬勃的发展。同时包括在安全、信息领域，我们也是做了大量的投入，因为车辆运行包含车辆自身安全、人身安全还有社会公共交通安全，在这上面的投入，我们也在持续加码。

随着这个行业的发展，易微行营收保持年均3-4倍增长率，现在我们是国内主要龙头企业的第一选择。中国成规模运营的一共30家（共享汽车运营商），其中22家是我们的客户。我们也通过我们的技术、经验、资源来整体为这些出行企业赋能，帮助他们快速增长。我们也是拥有完整的自主知识产权，我们拥有数十项发明专利，这些发明专利有的不仅仅是在国内独有，甚至全球都只有我们独有。

谢谢大家！