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比尔·盖茨：现在的经济运行方式与过去不同

2018-8-18 19:12:46来源：网易科技作者：刘春责编：远洋评论：

8月18日消息，据科技网站Fast Company报道，微软联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)认为，市场供求规则的变化速度快于百姓和政府的适应速度；在我们生活的世界，越来越多的产品是“无形的”，即无法触摸到的软件和其它数字内容。

无形产品与实体产品有很大不同，而我们基本经济理论建立所依赖的是后者。例如，一旦开发者支付了开发一款软件的前期成本，他们只需要根据市场需求制作尽可能多的复制品，而复制品的成本几乎为零。按照盖茨的例子，对于像汽车这样更传统的实体类型产品，其“复制品”的成本至少相当于制造每一件产品所需的原材料。

最近，盖茨在社交网络平台领英(LinkedIn)发表了一篇文章，评论了经济学家乔纳森·哈斯克尔(Jonathan Haskel)和斯蒂安·韦斯特莱克(Stian Westlake)撰写的新书《没有资本的资本主义》(Capitalism Without Capital)，并在该文章中概述了无形产品与实体产品的区别。

盖茨写道：“这本书向我强调的是，官员们需要调整他们的经济决策，以反映这些新的现实。例如，许多国家用于衡量无形资产的工具落后于时代，因此他们对经济的了解并不全面。”

他指出，直到1999年，美国才开始在计算国内生产总值(GDP)时加入软件产业的产值。与此同时，哈斯克尔和韦斯特莱克在他们的新书中指出，对经济做出贡献的“无形”产品数量在1994年前后开始呈上升趋势，这一趋势在21世纪有所加速。盖茨补充说：“即使在今天，美国计算GDP时还不包括在市场研究、品牌推广和培训等方面的投资，而这些无形资产是企业花费巨资购买的。”

如何准确衡量经济规模只是一个问题。盖茨表示，其它一些传统观点应该重新考虑。例如：

  • 授予无形产品专利和商标，是否应该使用一套不同于实体产品的规则

  • 无形产品是否应该以不同于实体产品的方式征税

  • 无形产品市场的竞争应该有不同的定义吗

当然，“无形资产”的概念并不新鲜。盖茨和该书的作者提出的建议是，政府必须加快行动，以便更好地监管“无形”产品占主导地位的经济。

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关键词：比尔盖茨

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