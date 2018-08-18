研究显示：电脑市场放缓，因消费者换机已不“勤快”

Strategy Analytics联网计算设备（CCD）研究服务发布的最新研究报告《2010-2022年联网计算设备出货量、收益、使用量和渗透率预测按国家划分》指出，联网计算设备市场——包括所有形式的笔记本电脑和平板电脑，出现意想不到的反弹。尽管全球出货量同比下降4%，但用户使用量则达到15亿台，家庭渗透率为30%——这是衡量有多少家庭拥有至少一台连接计算设备的指标。在许多发达市场，这一比率在60%至70%之间。

Strategy Analytics预计，消费者正在减少他们拥有的多台计算设备的数量，同时他们使用现有设备的时间会更长，并不会频繁的更换；当购买新设备的时候也会花费更少，这无形中给设备厂商的营收带来压力。

该报告还预测，联网计算设备的全球销量将从2018年的3.54亿部增加到2022年的4.03亿部，而同期的收益将将从1480亿美元增加到1560亿美元。

Strategy Analytics联网设备研究服务总监Eric Smith表示，“娱乐和工作的趋势推动了联网计算设备的持久优势，这些趋势体现在使用的多样性上。人们使用各种设备取决于任何时间段不同的使用需求：智能手机随身携带方便使用，而笔记本电脑和平板电脑是长期娱乐和工作的首选设备。厂商和零售商必须敏锐的察觉到推动购买者选择超级移动电脑、传统笔记本电脑还是可拆卸2合1电脑的原因。此外，随着许多旧设备即将接近更换周期，厂商需要优化其slate平板电脑以更好地适应娱乐画面。”

Strategy Analytics副总裁兼首席分析师David Mercer补充道，“由于经过多年的市场萎缩，使用量开始缓慢下滑，行业正进入不确定期。企业在部署联网计算设备方面变得更加灵活，从而帮助其员工提高工作效率，并且通常更具移动性。设备制造商在为企业提供各种规格的设备方面做得很好，但在消费者方面并没有突出之处。新的规格，更纤薄的外形和漂亮的设计都会带来更高的成本，由于家用电子设备的预算每年都在减少，这是更快换机率的主要障碍。”

Strategy Analytics高级研究分析师Chirag Upadhyay总结道：“我们预计大多数国家的联网计算设备的渗透率将在未来五年内上升，这是由于一些因素在起作用。首先，许多新兴市场的家庭收入增长将推动联网计算设备的销量，从而满足他们对娱乐和生产力的需求。其次，发达市场的换机率将会反弹，因为许多设备太老而无法应对现代需求，无法跟上消费者和企业用户的行为变化。这包括蜂窝连接笔记本电脑，新的ARM处理器配置以及所有规格的操作系统选择。最后，激烈的竞争将使价格降低到更多消费者可接受的水平，尤其是可拆卸的2合1电脑。”