Facebook、亚马逊、谷歌等巨头股价下跌，投资市场“逃离”科技股

8月18日消息，据国外媒体报道，随着FANG（Facebook、亚马逊、Netflix和谷歌母公司Alphabet四大公司的简称）中有两家公司股票在夏季过山车式的行情，市场眼球开始向价值股转变，尽管这一转变的力度还很有限。

在过去四周里，由于其用户增长放缓，Facebook和Netflix股价下跌。此外，令人失望的第二季度业绩再次引发关于科技巨头正在变得脆弱的担忧，尽管今年以来股市的大部分涨幅是由这些科技巨头推动。

Thomson Reuters Lipper的数据显示，遵循价值投资策略的基金在7月和8月吸引了7.91亿美元，扭转了今年上半年的趋势，上半年投资者从此类基金撤走了49亿美元资金。

芝加哥投资公司Ariel Investments副董事长查理?波布林斯基(Charlie Bobrinskoy)表示，“(经济)前景比六个月前要好得多，但股价并没有大幅上涨。因此，有更多的价值投资机会。”

基金经理们表示，价值股相对来说更具吸引力。路透数据显示，两类股票的远期市盈率差距在过去15年里已扩大至最大水平。

纽约科布尔斯基尔（Cobleskill）的Fenimore资产管理公司投资研究分析师德鲁?威尔逊(Drew Wilson)表示，“人们开始看到市场的差异化。”威尔逊表示，市盈率的不断扩大为价值型股票的买家提供了额外的安全收益。

价值投资者们还表示，在能源、医疗和金融等行业，价值被低估的公司也将被发现。

查理?波布林斯基表示，“如果你试图找到那些市盈率低于15倍的公司，你最终会发现是很多银行和相当数量的保险公司。”而德鲁?威尔逊一直在利用价值股票，尽管这些价值股处于一时的被抛售压力之下。