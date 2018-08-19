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外媒：澳大利亚可能向华为敞开5G的大门

2018-8-19 7:25:04来源：C114中国通信网作者：凡褐责编：马卡评论：

据外媒Light Reading报道，禁止还是不禁止?这是澳大利亚政府面临的问题，因为它在考虑华为在5G方面的作用。

自美国情报官员于二月明确表示对中国公司的担忧以来，Malcolm Turnbull总理一直在权衡这一决定。从那时起，从政府泄密的消息显示，堪培拉政府倾向于排除华为在5G方面的角色。

澳大利亚的报纸报道称，现在看来，妥协的解决方案触手可得，华为可以竞购网络中不敏感的部分。

目前，尽管华为被禁止供应澳大利亚的NBN（NBN这是一个政府支持的批发网络），但是它的LTE 设备是由两个较小的移动运营商（Optus Administration Pty. Ltd.和沃达丰）部署的。

华为在美国面临着一项有效的全面禁令，但在其它市场却无此禁令，比如在英国，华为与BT集团签署了一项为期五年的5G战略伙伴关系协议。

澳大利亚似乎在尽力同时应付其关键国防盟友美国和其最大贸易伙伴中国的需求。

华为问题实际上涉及澳大利亚经济和战略利益之间的较量。但这也是对其电信政策的一个考验。

澳大利亚政客花了十年的时间争论NBN问题，而结果并不好。如果他们决定在没有全球最大网络供应商的情况下继续使用5G，当地的运营商将处于两大欧洲设备商（爱立信和诺基亚）的摆布之下。

分析师指出，Optus、沃达丰和TPG都对华为的设备感兴趣。这些运营商及更广泛的经济体，如果被迫支付更多的资金用于部署下一代基础设施，将不得不承担额外的成本。

据报道，堪培拉政府的妥协结果将允许华为竞价5G核心网络或传输方面的合同，但不含无线接入层。

棘手的是，Optus和沃达丰已经在LTE无线层部署华为的设备，根据澳大利亚一项新的电信安全框架，这些运营商可能不得不更换这些设备。

另一个解决方案是跟随英国创建一个由华为资助的网络安全保证机构，以审查网络设备。

政府5G审查预计将在本月底结束。

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关键词：澳大利亚华为5G

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