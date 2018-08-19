58速运品牌升级为“快狗打车”：不方便透露任何消息

8月17日讯，58到家旗下短途货运平台58速运品牌升级，升级为快狗打车，58速运的微信公众号已改名为“快狗打车服务号”。

用户可以在58速运手机端实现拉货、搬家等功能，如今品牌改为“快狗打车”这个名字，其背后的原因和意义尚不得而知。有消息称，58集团是要将这块短途货运业务剥离出来。

对于品牌升级的发布，58速运相关负责人对蓝鲸TMT表示，目前不方便对外公布任何消息。

对于为什么更名为“快狗打车”，“快狗快狗打车服务号”发布消息称，为了给更多人提供更广泛更优质的服务，去年58速运和GOGOVAN合并，取名“快狗”是沿用了GOGOVAN的中文名称。“快”寓意快速，“狗”寓意可靠可信赖，让大家了解到：我们是一个既快速又可靠可信赖的拉货打车平台。

消息称，快狗打车的目标是解决大家物品运送的困难，改变大家对“打车”的传统认知，成为您生活中所需要的另一种打车平台。目前快狗打车已拥有超过100万名平台注册司机，业务范围覆盖6个国家及地区、339个城市的近800万用户。

2017年8月，58速运业务与东南亚同城货运及物流平台快狗速运GOGOVAN达成合并，合并后，双方将继续沿用GOGOVAN作为英文品牌、58速运为中文品牌。

7月13日，58速运宣布完成由华新投资领投、菜鸟跟投的2.5亿美元的融资。58速运创始人兼董事长陈小华表示：“经过短时间的整合，58速运整体业务呈现高速增长趋势。在各路资本的大力支持下，公司将按照既定的战略加大投入，提高竞争壁垒，扩大领先优势，成为亚洲乃至全球短途货运领导者。”

58速运于2014年9月正式上线，以同城货运为切入点，基于用户位置下单、货运司机抢单，十分钟内到达、在线支付及点评的O2O全闭环服务流程，致力于高效满足个人、小商户、大中型企业客户的不同类型短途货物运输需求。