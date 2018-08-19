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苏宁公布818战报！全渠道订单量大增155%

2018-8-19 8:15:02来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家8月19日消息 8月19日零点30分，苏宁易购发布818全程战报。IT之家获悉，本次818全渠道订单量同比增长155%，活跃用户数同比增长97%。818期间新开业各类门店899家，平均每40分钟新开业1家互联网门店。

苏宁易购818战报数据显示，818期间，苏宁全渠道订单量同比增长155%，活跃用户数同比增长97%；818期间，苏宁易购累计9天荣登App Store购物类APP下载量TOP1。

818期间，西安苏宁易购广场，开业3天，客流超过15万人次，较改造前同比增长1720%；南京徐庄苏宁易购广场，开业2天，客流超过10万人次，较改造前同比增长1022%。苏宁广场单日销售峰值同比增长达到111%，客流达到56万人次；酒店公司线上渠道销售额实现16倍增长。

整个818期间，苏宁易购全站分钟峰值服务调用次数达到1.2亿，全天服务调用次达到780亿。

战报数据显示，苏宁拼购3天订单量突破1000万单，买家数同比增长4700%，苏宁推客环比7月订单量增长了423%。苏宁全国超过10万名快递员将于8月28日迎来第二届快递员节，在当天享受1天带薪休假。

此外，苏宁官方宣布，继无人小车“卧龙一号”在北京进行常态化运营后，南京成为第二个进行无人小车“卧龙一号”常态化运营的城市，覆盖苏宁小店3公里社区，目前可为5000个社区提供即时配送服务。

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关键词：苏宁818

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