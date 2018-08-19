苹果新款iPhone将支持手写笔？乔布斯怕是要气疯

史蒂夫·乔布斯在推出iPhone时，曾嘲笑过智能手机的手写笔，因此人们总是默认苹果不会推出手写笔。乔布斯对手写笔的吐槽是大家有目共睹的：“谁想要手写笔？你买了它，然后你拿出来用，然后它就不见了。呸！到底谁会需要这种东西。”

回到2007年，乔布斯的判断完全是正确的：苹果专注手指触控手机领域，无手写笔的手机成为风潮，手写笔已经降级为可选配件。是的，它们依然存在，三星还在坚持不懈地将其与最新的Note手机捆绑在一起，但在2018年，手写笔插槽的出现频率比耳机端口还要少见。

但是这些年来，苹果公司首席执行官蒂姆·库克的专利申请和评论不由得让人们猜测，新的iPhone是否会兼容手写笔。第三方在iPad手写笔市场上占据了四年的主导地位，然后苹果公司在2015年发布了一款名为Apple Pencil的iPad Pro手写笔。今年早些时候，普通的iPad也可以兼容手写笔了。那么iPhone呢？

本周，某些台湾消息人士称：今年的iPhone将支持手写笔。据称，2018年的OLED屏iPhone将与Apple Pencil配合使用。由于手写笔比iPhone plus高出一英寸，因此有人猜测该公司今年也会推出更小的手写笔。

差不多一年半以前，曾有人就苹果应该让现有的手写笔与iPhone兼容的原因发表了一篇评论文章。简而言之，我们认为三星的Note手机和Chromebook都有触控笔，鉴于iPad的销量正在下降，那么为什么不趁人们对手写笔尚有热情，把手写笔带到iPhone上呢？

我觉得这个逻辑难以理解。虽然我已经使用iPhone有许多年了，使用Apple Pencil也有近三年了，但我几乎不会想要将它们结合使用。实际上，截至2018年，手写笔想要添加到智能手机体验中，可能只有三种用途：手写（包括签名）、绘图和精确照片编辑。既然这些用途并不是微不足道的，那为什么iPhone不支持手写笔呢？

在过去，争论的焦点是大多数人不会经常在手机上做这些事情，并为此携带特殊工具。此外，根据难易程度，你可以用手指获得大致相同结果（60-80%）。没有人关心你的签名是否模糊。你打字的速度可以比手写更快。AI技术能够弥补大多数基于触摸的照片编辑的差距。除了绘画，你用手指得到的结果并不完美，但它们已经足够好了。

因此，iPhone手写笔支持最多只是一个利基功能，这对于在小型手机屏幕上进行手写、绘图或照片编辑的话，仅有小范围的用户会大大受益。由于苹果仍然关心为创意专业人士提供服务，因此可以想象，即使没有更大的iPhone用户群的需求，它也可能会添加iPhone手写笔支持以满足他们的需求。

那苹果会为他们发布一款新的iPhone专用外设吗？不好说。它可能会重新设计当前的手写笔。不过我也没有对其太过期待，我甚至怀疑苹果刻意提供了手写笔的选择，它可能想要改进第一个版本，解决初代手写笔充电、没有按钮等问题，并添加磁铁（便于携带）、缩短长度。

那谁会真的关心这件事呢？有两群人可能会：上述创意用户群和苹果股东。由于苹果每年销售超过2亿部手机，如果有5%的人原因支付100美元买一支手写笔，那这就是10亿美元的业务。

乔老板确实嫌弃手写笔，但他很喜欢在新产品上砸钱。即使对于这家价值一万亿美元的巨兽来说，仅仅通过开放iPhone支持就赚取额外的十亿美元也是不太可能的，特别是在他们对标三星的情况下。