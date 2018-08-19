苹果秋季发布会看点汇总：3手机1平板1手表，可能有电脑

虽然苹果目前还没有对外正式发出邀请，但是掐指一算距离苹果秋季发布会前后也就还不到一个月的时间。此前关于这届秋季新品发布会曝光的产品不算少，苹果向欧亚经济委员会（EEC）更是一下子注册了超过十款产品，最近有购买计划的同学不知道是不是已经蠢蠢欲动了。

不过到底哪天发布，发布会上都会发啥，我们抢先汇总一下目前的各方面信息。

一、发布会时间

关于具体的发布时间，这显然是一个经验问题。2017苹果秋季新品发布会是9月12；2016年是9月7；2015年是9月10。按照经验论来说，肯定是9月第二个礼拜。其中周一和周五在数据上又都不算是传播上的利好时间点。

所以翻翻日历，今年这届苹果秋季发布会应该就在9月11、12、13这里面三选一了。

二、关注度最高的新iPhone

在所有信息里面曝光最多的就是新款iPhone，毕竟去年十月开始就有关于这款产品的传言了，整整民间预热了十个月。

具体传言中今年将会有三款新iPhone发布：5.8英寸的跟现在iPhone X外观区别不大，6.1英寸那款会用LCD材质屏幕，而6.5英寸版，则是OLED材质屏幕，尺寸最大，也代表今年的最高水准。目前网上也有了机模上手视频。

根据已有传言，三款新iPhone都会采用刘海屏造型，同时还会采用A12芯片，以及英特尔LTE 4G模组。相同之外来说说不同。

▲真机机模上手

首先是6.1英寸的中端版本因为选择了LCD屏幕，所以黑边将会比其他两个版本宽一些，后置镜头也会变为单摄像头（另外两款是双摄，并没有三摄或者“活力四摄”）。当然，今年苹果应该会在双摄的调教上在下功夫，目前已经知道会给人像模式优化，其余细节要留到发布会再说了。

另外据传LCD屏幕的中端版本中款为铝制（其余两款是不锈钢）、机身的运行存储部分6.1英寸版本很有可能是3GB RAM，而其余两款则很有可能是4GB，这些都是减少成本的地方。

关于售价目前全球已经有了多个版本，不过由于不同地区定价的差价比较大，我们就不做参考了。倒是有分析师的说法称：6.1寸版预估价格是600至700美元之间（约人民币4500上下），而5.8英寸OLED版售价可能。800美元至900美元之间（约人民币5700上下），6.5英寸OLED iPhone可能在1000美元至1100美元之间（约人民币7200上下元）。当然，都没算税。

另外再说两个周边，据说这次iPhone的6.1和6.5英寸版都会有双卡双待，并且还会支持手写笔。至于命名方式，由于今年一下出来这么多型号版本，我们就不胡乱猜测了。

三、喊了N久的新iPad Pro

今年已经是平板这个市场连续4年出货量下跌了，不过好在iPad的数据还在增长。而今年上半年苹果只是假假的更新了一款教育版iPad，所以人们关注点自然都留到即将发布的新iPad Pro上。

▲新iPad Pro渲染图版本

先来说一些比较靠谱的消息，目前看来2018款iPad Pro按照屏幕尺寸分为两款，一款是12.9英寸，一款是11英寸。另外基本可以确定新iPad Pro将会支持Face ID功能，并且取消我们此前颇为熟悉的指纹识别。

这样做的好处不只是解锁方式的调整，而是机身尺寸的变化；没了指纹识别以后iPad的额头和下巴都会做缩减，左右两侧边框也会做等比例缩减。所以这次尺寸上应该会变小不少，尤其是对于原来的12.9英寸来说，算是一大进步。

其余细节部分，有数据显示新iPad pro将会拥有1200万像素摄像头、视网膜显示屏、自适应刷新率与原彩显示功能；而SmartConnector接口从侧面移到了背部下方，靠近Lightning接口。

四、Apple Watch

Apple Watch Series 4的带好版本最早在iOS 12测试版中泄露。而从各方面传言看，此次的Apple Watch或许会在屏占比上做出升级，毕竟掐指一算手表系列在推出以后外观就没大变过。

具体来说Apple Watch Series 4的尺寸将分别为1.57英寸（39.9毫米）和1.78英寸（45.2毫米），而目前Apple Watch的尺寸分别为38毫米和42毫米。目前还不清楚机身是否会更大，或者是通过缩小边框来实现屏幕尺寸的增加，但这并没有阻止设计师们分享他们自己的概念设计。

五、新MacBook Air系列

此前市场研究公司TrendForce透露，苹果将在第三季度末发布新款MacBook Air，有可能随新iPhone一同出现，也可能单独开一次发布会。郭明錤和彭博新闻社记者马克-古尔曼（Mark Gurman）也有过类似的预测。

总之“苹果将发布一款低价笔记本”似乎是很多人共识。

不管它是MacBook、MacBook Air还是别的什么，业内预计至少有一款入门级笔记本出现，在美国的起价不超过999美元（中国价格估计7000元档次），这价格在Windows阵营不便宜，但在Mac里已经算是低价产品。

▲MacBook Air多年未大幅更新了，是很多人期待的产品

MacBook Air几乎已经成了被遗忘的产品，在过去三年里没有出现任何大幅度更新。苹果几乎停止了11寸屏幕版的生产（少量做教育专门产品），13寸也只是换换处理器。