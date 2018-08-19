160亿美元，沃尔玛宣布完成印度电商巨头Flipkart收购

8月19日消息，据国外媒体报道，周六，沃尔玛宣布完成160亿美元收购Flipkart的交易，成为这家印度电子商务公司最大的股东。

在一份声明中，沃尔玛还宣布投资20亿美元，帮助加速Flipkart的增长。两家公司都将保留在印度的独特品牌和运营结构。以后，Flipkart的财务报表将作为沃尔玛国际业务部门的一部分。Flipkart现有的管理团队将继续领导其业务。

随着投资落实，沃尔玛目前持有Flipkart约77%的股份，其他股东包括Flipkart联合创始人宾尼·班萨尔、腾讯、老虎环球和微软。

沃尔玛国际总裁兼首席执行官朱迪斯·麦肯纳(Judith McKenna)表示:“沃尔玛与Flipkart的合并，将比我们每个人单独完成的任务更有助于印度的经济增长，创造一个由沃尔玛推动的强大本土企业。”“我们的投资将使印度受益，为客户提供优质、廉价的商品，同时为供应商创造新的技术岗位和机会。”

Binny Bansal说:“通过将沃尔玛的全渠道零售专业知识、供应链知识和财务实力与Flipkart的人才、技术和本地洞察力相结合，我们有信心共同推动下一波印度零售浪潮。”

上周，印度竞争委员会(CCI)批准沃尔玛收购Flipkart。今年5月，沃尔玛宣布将斥资约160亿美元收购Flipkart，这是印度电子商务领域最大的一笔交易。

摩根士丹利估计，未来10年，印度电子商务领域的年销售额将增长近2000亿美元。