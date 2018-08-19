《星球大战：抵抗组织》新片震撼预告：《星战7》主角大战帝国军队

卡斯电影操刀、《星球大战：克隆战争》和《星球大战:义军崛起》主创与导演Dave Filoni打造的正史新作《星球大战：抵抗组织》曝光预告，《星球大战7》亮相的波达默龙登场，训练“抵抗组织”新兵，探查“第一秩序”执行绝密任务大战普拉斯马队长，除此之外，大量电影版的角色亮相，比如BB8。

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据悉，本作设定在《星球大战7》电影之前，电影主演将为各自的角色配音，其中包括波达默龙演员奥斯卡·伊萨克，法斯马队长演员格温多兰·克里斯蒂。

▲《星球大战》主角演员奥斯卡·伊萨克仍然为自己的角色波达默龙配音

▲《生活大爆炸》演员Josh Brener配主角“Kazudo Xiono”、《星球大战7》波达默龙演员奥斯卡·伊萨克配“波达默龙”

奥斯卡·伊萨克配音的波达默龙将训练新人主角“Kazudo Xiono”，他将作为间谍执行探查“第一秩序”的绝密任务，其中包括法斯马队长。

▲《星球大战》法斯马队长演员格温多兰·克里斯蒂配“法斯马队长”

▲《星球大战》主角演员格温多兰·克里斯蒂仍然为自己的角色法斯马队长配音

故事将跟随波达默龙与BB8指导新兵“Kazudo Xiono”前往“Colossus”星球执行探查“第一秩序”的间谍任务，这个星球是个水行星，地表均是海洋，拥有大量奇幻的生物、外星人、机器人聚集。Kazudo Xiono在卧底期间以波达默龙的朋友“Yeager”这个假身份登场，并与他的飞船维修员伙伴们一同战斗，包括Tam、Neeku、以及机器人Bucket，随着任务深入，Kazudo Xiono将逐渐成长为这个间谍任务的队长，联合BB8以及伙伴们执行危险机密任务、对抗第一秩序军团。

▲由于是前传、波达默龙的好基友Finn是否客串尚不可知

▲波达默龙、凯洛伦、雷伊

值得一提的是，本片的画面风格非常酷炫，极具冲击力，尤其是X战机的太空大战场面。除了主角Kazudo Xiono由《生活大爆炸》演员Josh Brener配音外，本片还汇聚了Suzie McGrath、Scott Lawrence、Myrna Velasco、Donald Faison、Bobby Moynihan、以及扮演Leia Organa将军的Rachel Butera影星。

▲Scott Lawrence、Josh Brener、Donald Faison、Rachel Butera

《星球大战：抵抗组织》预定10月7日登陆迪士尼儿童频道Disney XD播映，第一集“新兵”片长1小时内容，这将是联动《星球大战》电影的扩展系列，除此之外，《钢铁侠》导演Jon Favreau执导的《星球大战》真人版联动电影扩展电视剧预定2019年登陆迪士尼频道，敬请期待。

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