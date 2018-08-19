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上海开老年人手机使用培训班：六旬阿姨清内存学了好几回

2018-8-19 10:19:32来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家8月19日消息 随着智能手机的普及，在众多App面前，说明书看起来已经没有什么用了，不过对于老年人来讲，快速融入这个高速发展的手机行业还是非常困难的。根据澎湃新闻介绍，日前上海正在开展老年人手机使用培训班，让父母在儿女不在的时候有一份心灵的慰藉。

近日，上海市普陀区近百名老人出席了2018上海“智慧为老”系列培训开班仪式，开班仪式第一堂培训课为“送给咱爸妈的手机使用指南——教爸妈快速学会智能机”，在讲师的指导下，老人们一板一眼的学会如何使用相机、如何对焦、如何给子女发红包……

六旬老人管阿姨表示，自己的儿子和孙子是她的“智能手机启蒙老师”，平时最喜欢玩游戏，微信排第二位。儿子作为她第一个老师，上网、发微信、发朋友圈、抢发红包都是儿子教的。她还表示，现在小朋友都不得了，刚会上小学就会电脑、iPad。有什么不懂的她都会向孙子请教。

管阿姨表示，自己平时微信抢红包得到的钱，都花在游戏上了，“一元钱可以买五颗星、五条命”。看来管阿姨也是个十足的“网瘾老人”。

关于清理手机内存，管阿姨表示，这是最难学的地方，有关于手机，她也是只掌握了一些皮毛，有好几次手机提醒内存不够，她就清垃圾，结果导致微信打不开，最后都是儿子帮她弄好的。

据了解，这样类似的老人手机使用培训班上海市在未来一年内还会开许多场，包括教老人如何使用共享单车、外卖订餐、网上购票、手机导航等等智能生活类App。

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关键词：手机智能手机老年人

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