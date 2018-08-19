特斯拉董事会左右为难：一边是股东，一边是大Boss

8月19日消息，据国外媒体报道，特斯拉董事会正处于关键时刻，他们中许多人都与马斯克关系密切，对股东的责任则更大。

埃隆·马斯克在接受《纽约时报》的采访时的表现颇为让外界吃惊，更加剧了外界对特斯拉董事长兼首席执行官健康状况的担忧。上周五，特斯拉股价暴跌8.9%，为近两年来最大跌幅。他不仅提到需要安眠药来入睡，还在Twitter上放出惊人言论，这都促使特斯拉董事会加强对公司CEO和最大股东实施监督。

"如果董事会主动采取任何行动，那肯定是打压他（马斯克），"康涅狄格州斯坦福的独立汽车业分析师Maryann Keller表示，“他这样既对股票无益，也没有让人觉得他是个领导者。”

马斯克告诉《纽约时报》，他并未与董事会有所交流，8月7日发推特表示已经“获得了资金”为私有化特斯拉提供保障之后，他“肯定没有接到董事愤怒的电话”。他后来通过一位女发言人修改了这条评论，说首席独立董事安东尼奥·格雷西亚斯(Antonio Gracias)就8月7日的推特消息与他联系。这位发言人说，马斯克同意在没有与董事会讨论的情况下，不再在推特上讨论这笔可能的交易。

马斯克一人分管4家公司

管理特斯拉并非马斯克唯一的工作。他还是创新火箭制造商Space X的董事长兼首席执行官，另外还创建了两个实体。

圣克拉拉大学专门研究公司治理的法学副教授斯蒂芬·戴蒙德(StephenDiamond)表示:“很明显，马斯克不能继续同时管理四家公司。”“特斯拉需要并且应该有一个全职CEO，但董事会需要澄清的第一个问题是:特斯拉到底是要出售还是不出售?如果他们打算接受马斯克的这种私有化想法，他们就有义务获得尽可能高的股价。”

本周，情况并非如此。在该股8月7日飙升至创纪录的盘中高点387.46美元后，经历了2016年以来最糟糕的一周，收于305.50美元。

但在公司里，一切照旧。特斯拉在加州弗里蒙特组装厂的工人们表示，他们正专注于制造汽车，但他们对这种“私有化”的想法将如何影响其股票期权存在疑问，这占了他们薪酬构成相当大一部分。

本周早些时候，四名依靠太空探索技术公司安全往返国际空间站的宇航员在公司位于加州霍桑总部与员工一起度过了一段时间。首席运营官格温·肖特维尔主持了这次活动，马斯克没有参加，至少在记者在场的时候是这样。

马斯克还是基础设施初创公司Boring和Neuralink的创始人。Neuralink正在开发人脑与电脑之间的接口。

日益增长的复杂性

本月，特斯拉董事会的工作变得越来越复杂。就在周二，三名董事宣布，他们已经成立了一个特别委员会，对马斯克私有化计划的细节进行评估。这一提议似乎缺乏说服力，一位分析师认为可能性不到50%。该委员会尚未宣布他们已聘请哪家银行担任财务顾问。美国证券交易委员会正在加紧调查马斯克的推特和其他公司声明，并已发出传票。

与Space X不同的是，特斯拉没有首席运营官，也没有明确的二号人物。

马斯克在接受《纽约时报》采访时表示，他不打算放弃董事长和首席执行官的双重角色，但他也表示，“如果有谁能做得更好，请告诉我。还有人能把工作做得更好?如果有的话，他们就能控制现在局面了。”

特拉华大学约翰·温伯格公司治理中心主任Charles Elson称：“特斯拉董事会需要花长时间认真考虑他们与CEO的关系，因为他们自己的声誉正面临很大风险。过去几周的行动引发了外界对马斯克领导能力的信任危机。特斯拉董事会被认为与马斯克关系非常密切，但除了马斯克以外，他们对股东负有法律和道德义务。