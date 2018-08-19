逢七夕佳节，北京地铁客运量创纪录

随着北京地铁网络越织越密，地铁日均客流量数字不断刷新历史。昨天，北京市交通委通报，北京地铁全网日流量在“七夕节”当日再创新高，达到1348.66万人次。与上次2018年7月13日创造历史最高值（1318.91万人次）时相比，增长2.26%。

昨天，北京青年报记者从市交通委获悉，2018年8月17日，时逢中国传统节日七夕节，北京地铁全网日客运量再创新高，达1348.66万人次。同时，全路网二维码乘车进站量也继续刷新纪录，达130.48万人次。

据北京地铁公司数据，北京地铁日均客流已超1160万。市交通委相关负责人介绍，8月17日，在暑运旅游、探亲客流与七夕聚会、通勤客流的共同叠加下，北京地铁全路网日客运量在一个月左右时间再次刷新纪录，达1348.66万人次。与上次2018年7月13日创造历史最高值（1318.91万人次）时相比，增长2.26%。

北青报记者了解到，近几年来，北京地铁客流屡次刷新纪录。2016年3月25日，北京地铁全路网日客运量首次突破1200万人次，达1209.89万人次。在此前的一周，北京地铁的客流量也刷新了纪录。

2009年，随着地铁4号线开通，地铁客流从400万过渡到500万大关。以后每年新线开通均带来地铁客流的增加。北京地铁相关负责人此前介绍，地铁客流逐步攀升主要是因为地铁“成网”后对客流的吸附作用，越来越多的人选择乘坐地铁出行。每年地铁新线开通后，在一段时间后，地铁客流就会上升。

去年年底，地铁燕房线、磁浮S1线、有轨电车西郊线开通试运营。这几条新线的开通，吸引了门头沟区、房山区等原来驾车或者通过公交出行的市民乘坐地铁，地铁客流逐步增加。

今年，北京地铁的吸附能力还将进一步提升。市交通委有关负责人介绍，预计2018年，北京市轨道交通将再开通三段线路，包括8号线三期珠市口站至五福堂站、8号线四期五福堂站至灜海站、6号线西延等线路，轨道路网运营里程增加至630公里以上。