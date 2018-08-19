《古墓丽影：暗影》敌人介绍视频，劳拉妹子不容易

《古墓丽影：暗影》将于9月14日发售，随着发售日临近，SE最近加强了本作的宣传攻势。最近一段时间我们几乎每天都能看到《古墓丽影：暗影》的介绍视频，而今天SE又发布了一个新的视频“了解你的敌人”，重点介绍劳拉将在游戏中遇到的敌人和生物。

（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

从视频中可以看到《古墓丽影：暗影》中劳拉的敌人包括人类敌人和野生动物，人类敌人有雇佣兵，当地部落等，而野生动物则是美洲豹，食人鱼，水蛇等致命生物。

《古墓丽影：暗影》主线大约13-15个小时，登陆PC,PS4和Xbox One平台发售。

关于这款游戏：

一同见证劳拉·克劳馥在古墓里的丽影英姿。《古墓丽影：暗影》游戏中，劳拉必须征服致命的丛林，穿越恐怖的古墓，撑过自己人生中最黑暗的时刻。劳拉一路狂奔，拯救世界免遭玛雅预言中的天灾摧毁，她终将迎接命运，成长为命中注定的古墓侠盗。

游戏特征:

在世界上最致命的地点生存下来：征服残酷无情的丛林，并活着走出来。探索充满裂隙和幽深隧道的水下环境。

与丛林合而为一：火力不足、以寡敌众的劳拉，必须充分利用丛林中的环境，像美洲豹一样迅猛出击、悄然而退，使用泥浆作为伪装手段，在敌人队伍中制造恐惧，播撒混乱。

探索黑暗残忍的古墓：古墓变得比以往更加恐怖，需要细致谨慎的探索技术才能到达，还要以智慧破解杀机重重的谜题。

揭露鲜活的历史：发现隐秘之城，探索系列作游戏中空前庞大的据点空间。