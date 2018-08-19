胡景晖谈我爱我家：谢勇挺不住谗言，说我在姚劲波面前丢了公司的脸

8月19日消息，继前日我爱我家副总裁胡景晖炮轰长租公寓推高房租、昨日又在朋友圈宣布辞去我爱我家集团的所有职务之后，今日上午，胡景晖在北京宋庄召开个人媒体沟通会，会上，他表示自己没有做过任何对不起我爱我家的事情，但对我爱我家董事长谢勇的“末日审判”很不满。

第一次见谢勇什么情况？胡景晖：去年10月第一次见，温文尔雅是资本市场的老司机。我爱我家登陆资本市场是要感谢谢勇先生的，但是上周五的事件让我很不爽，只能走。

当凤凰网房产记者提问胡景晖是否做好了准备迎接来自我爱我家的质疑，胡景晖表示，“从2001年12月3日入职到昨天离职，我没有做过任何对不起我爱我家的事情。”

但胡景晖明显表现出了对我爱我家董事长谢勇的不满，他说，“末日审判，这是谁说出来的，显而易见是谢勇。“我在和湖南老乡姚劲波吃饭时加了三个菜，他（谢勇）说我在58同城前丢了我爱我家的脸。是不是有人觉得我在我爱我家太红了，以至于有些人跑到谢勇的办公室里说，老胡加的这三道菜，给我爱我家丢了人，我想他们是出于嫉妒，那几个人是谁我心里清楚，但我并没有在这种场合说出你们的名字，以免你们在员工面前抬不起头来，够不够意思？所以你在一个公司千万不要太红，如果一个领导不能挺得住谗言，却对我进行末日审判，这是一件多可怕的事情。”

这也成为胡景晖想要自己创业的重要原因，胡景晖表示，“我之所以发布我的创业计划，因为我终于知道，如果你要想和老板平等对话，那么就只能是你也成为老板，成为资本，因为我不想再和任何人去仰视着谈条件，那样去挣钱太屈辱。我的私募基金一定会投政治正确的、符合国家战略的事情。”

值得注意的是，胡景晖对我爱我家的竞争对手链家董事长左晖表达了十分的赞赏，他说，“对左晖的评价其实也很复杂，在他这个年纪和他拥有的财富，他其实完全可以去周游世界，去度假和晒太阳，但他本身是个工作很努力的人。非常感谢左晖先生爆了一个很重要的料出来。其实虽然存在竞争关系，但是左晖先生一直也是行业内崇拜和学习的对象。”

胡景晖透露，左晖曾经在2015年挖过我，并把我当时的疑惑一一击破，但是当时我的想法是，我生是我爱我家的人，死是我爱我家的死人，但是现在，我为没有接受当年左晖如此诚挚的邀约，而有一点点后悔。