据外媒报道，2018年8月18日晨间，前任联合国秘书长安南因病辞世于瑞士，享年80岁。

安南，全名科菲·阿塔·安南，最为人熟知的身份是联合国第七任秘书长，也几乎是最为人熟知的一任联合国秘书长。

1938年4月8日，安南出生于非洲西部的“黄金海岸”加纳，那是一个星期五，因而安南被取名为“科菲”，意指“生于星期五”。

安南的父母皆出生加纳沿海地区的名门望族，他的祖父、外祖父和叔父都曾是部落酋长。身世显赫的他从小就从家人身上接受到政治与外交知识的教育。年幼时，便常听父亲与友人在家中讨论政治形势，同时也接受着到部落道德规范的熏陶。

1958年，时年20岁的安南进入库马西科技大学接受高等教育，并很快当选为大学学生会副主席，隔年，因为一个为非洲学生领导人提供赴美留学机会的项目，安南成功成为了美国麦卡莱斯特学院的学生，并在这里完成了经济学专业课程。据说，安南热衷于体育，他创造的60码短跑记录在麦卡莱斯特学院保持了多年。

这位联合国秘书长的职业生涯的起点可以追溯至1961年。

该年，拿到了经济学学士学位的安南并没有回到加纳，而是拿着卡内基奖学金，来到瑞士日内瓦的日内瓦国际高级研究学院攻读国际事务研究生课程。随后，硕士毕业的他，在位于日内瓦的世界卫生组织（WHO）总部担任行政和预算官员。也正是这一年，安南进入联合国工作，级别为P-1，国际行政职务中最低的级别。此后，安南先后在联合国非洲经济委员会、联合国总部、联合国日内瓦办事处、联合国难民署和世界卫生组织等部门工作。

1974年中东“十月战争”后，他担任驻开罗的联合国紧急部队民事长官。20世纪80年代初，安南调回联合国总部，先后担任人事和财政部门的领导工作。1986年升任联合国助理秘书长，负责人事厅的工作。

安南政治生涯的辉煌篇章开启于20世纪90年代。

1990年，海湾战争爆发，安南被委派至前南斯拉夫，负责遣返900名联合国工作人员、谈判释放西方人质和协助解决滞留在海湾地区的50万亚洲人的问题。1991年安南又以联合国首席财务官员的身份来到战后的伊拉克，率领联合国小组同伊拉克进行了“石油换食品”计划的谈判。

在多次的维和工作中，安南证明了自身的工作能力。但争议声亦有之，有人指责联合国表现出来的无力，“但维和总是比战争便宜。”安南曾在一个记者会上表示。

1996年12月，安南当选联合国第7任秘书长，翌年，获“博尼诺世界和平奖”，2001年，安南以全票连任联合国秘书长，同年，安南获”诺贝尔和平奖”，2006年，安南作别世界政治舞台，为自己十年的联合国秘书长生涯画上句号。

十年立于世界舞台中央，安南收获赞赏有之争议有之，在他的名字前面人们冠以“世界首席外交官”、“世界最差管理者”、“世界总统”、“世俗沙皇”，但一个公认的评价是，他是“联合国历史上最富有改革精神的秘书长”。上任伊始，他便向联合国大会提交了一份90多页的改革计划，意在精简人员，改善联合国的形象，2005年，向联合国大会提交题为《更大自由：为人人共享安全、发展和人权》的报告，再次将联合国的改革推向了一个新的高潮。

2012年，安南出任联合国与阿盟联合特使，到叙利亚等国展开斡旋行动，以解决叙利亚危机，并提出了安南六点和平计划。2012年8月31日任期结束。

2015年，卸任联合国秘书长之职近十年的安南，曾以科菲·安南基金会主席的身份到访北京大学。在演讲中，他肯定了中国开放亚投行的举措：“亚投行的出现给那些拒绝改革的人上了一课，同时也向世界发出信号——中国已准备好在国际舞台上扮演更重要的角色。”同时，也对台下的中国青年学子表示，”即便年轻，你们依然有许多事情可以做。虽然这并不意味着你们马上要去拯救地球，或者去解决一些宏大的议题。你们不会因为太过年轻而无法成为领导者——我一直这么认为”。

有文章曾如此评价安南：

他生在非洲部落酋长之家，却接受了良好的西式教育；他热爱自己的祖国，却很少提到自己是加纳人，而以一个非洲人来称呼自己；他被人称为“世界总统”，却没有任何实际的政治权力，没有任何领土归他管辖，没有任何军队供他调遣；作为联合国秘书长，他有太多的麻烦和困扰，但他始终保持乐观；他是那么引人注目，却是个低调的人，让人觉得他在尽力避免别人的目光；他既有着高贵的品质，也不乏普通人的生活原则；他永远让人感觉处于一种平和的状态。

“我说话比较轻柔，所以很多人会忽视其实我是一个坚强、坚定的人。”安南曾这般自我解读。当然，由于总是与宏大议题联系甚密，人们同样容易忘记，私底下安南个性的幽默，风趣——他自己曾调侃被路人认作是好莱坞黑人影星摩根·弗里曼并为其签下“科菲·弗里曼“的经历。他的山羊胡，他总是一丝不苟、端正的仪态，被美国著名男性杂志《绅士》评委“全世界最会穿衣服的男性”之一，理由是“穿着讲究简单的搭配方式，不追随流行风尚却独具风格，不但高雅大方，还给人一股存在感和力量。”

他有着太多值得被铭记的、怀念的，但眼下，这位曾自比古希腊神话中不断推着石头的西西弗斯的老人，需要休息了，那么，愿安息。

R.I.P

▲图片来自知乎，见水印