中方公司参投：影帝史派西新片北美票房仅126美元

据外媒报道，性骚扰丑闻缠身的好莱坞老牌影帝凯文·史派西的新片院线表现极差，10家影院首日票房只有126美元。

本周五，凯文·史派西参演的电影《亿万少年俱乐部》在美国10家影院上映，首日票房126美元。也就是说，平均每家影院只产出了12.6美元的票房。以目前9.27美元的北美平均票价计算，《亿万少年俱乐部》上映首日，每家影院的平均观影人次不足2人。

美国媒体预测，《亿万少年俱乐部》首周末票房应该难以达到1000美元，这无疑是凯文·史派西电影作品的最差开画成绩。该片上个月已经在流媒体上线，但即便是在“先上线，后上映”的众多“美国网络大电影”中，这样糟糕的票房成绩也十分罕见。

凯文·史派西并非《亿万少年俱乐部》的第一男主角，该片由“极盗车神”安塞尔·埃尔格特和“王牌特工”塔伦·埃格顿领衔主演。

影片改编自八十年代发生在美国洛杉矶的真人真事，描写的是精通数字的金融天才Joe Hunt（安塞尔·埃尔格特饰演）和拥有强大关系网络的职业网球手Dean Karny（塔伦·埃格顿饰演）联手，召集一群哈佛大学的旧友共同组成“亿万少年俱乐部”。通过庞氏骗局集资，他们跻身纸醉金迷、挥金如土的上流社会。然而Hunt与Karny这场财富绮梦在自称“比佛利巨富”的Ron Levin（凯文·史派西饰演）的卷入后迅速破灭，散尽千金的他们最终走向谋杀。

值得一提的是，《亿万少年俱乐部》是一部中美电影公司联合投资制作的电影。