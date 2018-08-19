“粤利奥”和“康帅傅”们是怎么来的？

失去信用而赚的钱应结算在损失里。——约·克拉克

在8月1日国家市监管总局发布的一则《通知》中，提出将对制售假冒伪劣商品违法行为实施全链条打击，在2018年度相关专项行动中，将包括“傍名牌”在内的制售假冒伪劣商品、其他商标侵权、相关虚假宣传和违法广告等违法行为，列为重点打击目标。

“傍名牌”、“山寨货”在网络上屡禁不止，最头痛的自然是上当受骗的普通消费者。而在有关媒体的走访中，可以看到一些二手交易、短视频、直播、微商、采购批发及电商平台，则是这些假冒伪劣产品走俏的阵地。消费者，平台，制造山寨货品者……形成了一个令人眼花缭乱、线上与线下共舞的商业江湖。

“平台放任这些品牌，本身就是违反消法的，而且并不是每位买家都能认清山寨品牌。”一位资深电商从业者向懂懂笔记透露，销售“山寨货”线上平台早已经不仅仅局限于电商平台，在很多人熟悉的社交、娱乐、二手交易等应用中，其渗透力也令人咋舌。

“总局这次提出的重点之一，是要求各地监管部门从调查网络交易平台（网站）入手，逐步摸查上、下游涉嫌假冒伪劣商品的违法生产经营者。说实话，这里面的难度非常大。很多平台自己也是防不胜防，甚至是睁一只眼闭一只眼。”在他看来，山寨货热销一个原因是普通消费者认知不足，导致上当受骗；另一个原因就是虚荣心驱动下，很多人知假买假使得伪名牌热销。

那么，如此众多纷繁的渠道中热销的“山寨货”，究竟来自哪里？又是何方神圣把互联网+玩的如此利索？与过去线下的“山寨货”相比，他们都整出了什么新花样？

山寨货也在“与时俱进”

从以前的“周佳牌”和“立自”洗衣粉、“景由”矿泉水、“粤利粤”饼干等这类文字游戏，到如今“融合”品牌名称，傍名牌的手法已经变化了很多。

有读者发邮件来爆料，自己在某电商平台上购买到了“山寨”打印机。搜索的是日本“佳能”，而通过在电商平台上显示的品牌却是“佳能某选”。消费者以为“某选”是“佳能”品牌旗下打印机的一个系列，结果上了当。

还有读者来信反映，自己在某电商平台上进入一家名为“小米某活”的旗舰店，购买了一台电磁炉。用了一个多月之后才发现，这款电磁炉跟“小米”品牌一点关系都没有。

而他们在沟通商家或者平台的售后要求退货时，都遭遇到了相似的回复：“我们从未说过产品和某某品牌有任何关系”。看来，这一切反倒成了用户的一厢情愿。

而类似的擦边球品牌，在电商平台上或许还有很多。如果消费者无法辨识的话，那么直到产品用坏了，也不一定能发现是类似的“傍名牌”产品，甚至认为用着的就是知名“正品”。如此混淆视听的品牌，居然能够以“官方旗舰店”的身份出现在网络平台上，也的确令人匪夷所思。

如今的一些山寨品牌，一定要“傍”上知名品牌的名字。连字体、英文拼写也都尽量形似，这背后是一种什么样的策略？为何会成为我们身边的特色现象？

山寨名称必须“蹭”搜索流量

“光是LOGO像有什么用，又搜索不出来。”

在惠州某日化生产厂，业务负责人李同（化名）告诉懂懂笔记，他们工厂子从事洗发水、沐浴露代工已经有20年的历史了，期间也推出过自有品牌，但销量、效果不是很好。

有时为了清库存，厂子里也不得不“碰瓷”一下知名品牌，并将这些“山寨货”销往三、四线城市。据他透露，过去打“擦边球”的方式，就是给产品起个和大牌雷同的名字，如“帝花芝秀”、“立自”、“白雀翎”等等，让消费者误以为就是大牌。

“但现在去库存靠的是电商和团购，这样的玩法已经行不通了。”李同表示，如今用户在很多平台上购买商品，都是用搜索的方式。因此，那些多一横、少一划的山寨品牌是搜索不出来的。也就是说，搜索“立白”不可能出现“立自”或者“立曰”。

因此，为了准确“蹭”到知名品牌的搜索流量，“厂家”在山寨品牌的名称里，必须要把知名品牌名称“包含”进来。这就不难理解林坤在搜索“小米”时，为何会出现“小米某活”这样一个旗舰店了。

“要么给品牌加前缀，要么加后缀，这样就能确保搜索得到了。”然而令人费解的是，电商平台的搜索权重中，一般都会优先展示知名品牌，为何我们会那么容易搜索到“碰瓷”的山寨货呢？

▲某电商平台高仿小米品牌的旗舰店页面

李同介绍，因为大部分山寨产品都是工厂库存货，或者劣质产品。所以成本十分低廉，出厂价甚至比知名品牌低30%以上。这就导致了部分用户在搜索并选择“低价到高价排序时”，最先出现的都是类似的山寨产品。

“很多消费者都图便宜，尤其是上了年纪的人，很难分辨品牌标识。”深圳某白电工厂销售负责人何涛（化名）告诉懂懂笔记，工厂以前有许多批次验收不合格的代工产品，都会被撤下商标，印上类似的山寨品牌，再通过电商平台蹭着知名厂商的搜索流量，卖给那些“粗心”的买家。

何涛介绍，仅仅在今年上半年，类似的清货方式厂子里就已经做过好几回了。其中贴“三洋某能”品牌的产品销量是最高的，更有糊涂买家购买了产品之后还给店铺评价“是正品”，令他感到十分滑稽。

从过去LOGO、包装的“形似”，到如今品牌名称的“包融”，可以说这些山寨厂家也学会电商“关键词优化”的要领了。通过搜索得来的商品，消费者往往会放松警惕。加上价格低廉，十分诱惑，买家在不知不觉中就帮山寨厂家清了库存。

那么，先不说这类商品的质量是否有保障，为何类似“包融”性质的品牌名称，能够绕过正牌厂家获得注册或是上网销售？

钻平台漏洞，商标做受理也能卖

“能不能用，要看平台具体的审核，我们只负责申请哦。”

在广州某商标代理注册机构任职顾问的熊晶（化名）向懂懂笔记透露，她手头负责着好几家企业的商标注册业务。而这些企业，几乎每年都在机构申请代理注册很多商标，用于在电商平台上清库存，其中超过一大半，都是“碰瓷”性质的山寨品牌名称。

为了迎合更多有类似需求的工厂、企业，她所在的注册机构甚至推出了设计、策划、注册品牌商标一条龙的服务。根据近期流行的知名品牌商标，为客户筛选、定制能够在电商平台上搜索到的“碰瓷”商标。

就在熊晶手头跟进的商标申请中，懂懂笔记发现不乏有“创维某智”、“联想某能”、“华生某慧”、“老板智选”等等明显侵犯了多家知名品牌权益的商标名称。不过，这些名字却并不影响商标注册申请的提交。

“其实一个商标要注册下来，需要半年到一年的时间，在此之前只是提交申请罢了。”熊晶透露了这其中的窍门：部分审核并不是很严格的电商平台，对于准入商标的要求，仅仅只是拿到商标注册的受理文件，即可通过相关审核。

即便商标注册最终被驳回，山寨厂商（商家）也足够利用被驳回前这半年到一年的时间，在部分管理比较宽松的电商、拼团平台上进行清库存、卖货。

“商标驳回，如果还想继续卖货的话，也可以提交新的注册名称，这样还能拿到半年的商标受理资格。”另一家商标代理注册机构的业务主管张琼（化名）表示，部分准入门槛较高，审核机制较严格的电商平台，看似管理规范，但是也有一些企业有“门道”，通过“疏通”关系，让暂时受理的山寨品牌先行入驻。之后的后续工作，就是根据审批进度，再补充注册材料。

根据她的提示，懂懂笔记登陆了国家商标局查询相关的注册商标，发现很多快消品、电器产品的知名品牌，都有类似的山寨商标被提交了注册申请。光是“小米XX”这一商标，就有多家机构或个人分别提交了不同分类的申请。

即便有部分申请显示被驳回，但又有新的申请被提交。山寨工厂（商家）为了“蹭”知名品牌在电商平台上的搜索流量，可谓费尽了心思。即便不能一刀切说其所生产或销售的是“假货和劣质品”，但的确有欺骗消费者的嫌疑。

最后

对于这些商家来说，他们单纯是为了卖货而卖货，倾销薄利商品换取利润。仿制者永远不会考虑建立良好的复购口碑、品牌效益，他们的目标就是冲量。而那些电商、二手交易、采购批发、直播及短视频平台中，管理者的疏忽或是纵容也成了这些山寨品的帮凶。加上一些注册机构、营销策划和技术优化企业，则一起掩耳盗铃，在流量和利益的裹挟下，欺骗或者满足着各种消费者的需求，同时也损害着正规企业的利益。

从商标雷同，到名称“包融”，从线下渠道，到线上平台，山寨商家的仿制之路，在“存在即合理”的虚妄中依旧茁壮成长。而这些失去信用而赚到的钱，究竟是谁在买单？