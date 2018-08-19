苏宁手机818战报：小米华为问鼎，诺基亚成最大黑马

IT之家8月19日消息 苏宁手机818战况正式出炉，在安卓手机中，小米手机拿下线上销售、销售额冠军，华为拿下线下销售、销售额冠军。而诺基亚意外成为大黑马，诺基亚X6拿下1000-1499元价位销售Top3单品。

在具体品牌销售情况上，线上销量前五名分别是苹果、小米、荣耀、华为和诺基亚，vivo、OPPO、魅族、美图、努比亚分列六至十名。

在线下销售情况上，华为超越苹果成为销量第一名，vivo、OPPO、荣耀紧随其后，小米、三星、诺基亚、美图、魅族分列六至十名。

在销售单品上，诺基亚X6销量增长最快，成为1000-1499元价位销售Top3。在2500-2999元价位上，OPPO R15、vivo X21、小米成为该价位销售的Top3。在4000元以上价位上，苹果包揽了该价位的销售单品Top3，这三款单品分别是iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone 8。荣耀旗下两款产品，荣耀9i、荣耀10分别是1000-1499元价位段、2000-2499元价位段冠军。

在智能穿戴产品上，苹果、小米和荣耀成为销售品牌Top3。

此次华为在苏宁手机818销售上表现非常抢眼，多家品牌大佬集体站台。通过各厂商对于苏宁的了解，各个厂商在苏宁手机818上都有一个不错的销售情况。除了线上销售红火外，苏宁手机818线下销售情况也非常火爆。通过与线下商超的合作，苏宁完成了在线下市场的快速扩张，部分店铺开业三天销售额就超过去年八月全月。同时，手机品牌的引流也为苏宁818线下销售起到非常大的推动作用。

除了在销售上的突破，苏宁手机818期间也为用户提供了完备的售后服务。根据统计，在8月1日-8月18日之间，苏宁快修订单共计50204单，覆盖用户463987人，覆盖全国237个地级市。在不满意免单活动中，服务满意度达到99.8%，预约到回访平均响应时间为5.5分钟，平均维修时长为46分钟。

整个818期间，以旧换新服务了100万余人，订单环比增长42%。平均每100名卖掉闲置旧机的用户，就有68名用户同时购买了新机。在换新活动通过，平均每笔订单额外加价近120元。

虽然现阶段手机市场整体处于一个疲软状态，但是用户在关注手机品牌本身外，还对消费的体验有较高的要求。每一次发烧节购物节都不再单纯是一场价格大战，而是全方位的服务体验。