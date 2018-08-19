高房租重压下的一场中介闹剧：胡景晖沟通会全程回顾

继前日我爱我家副总裁胡景晖炮轰长租公寓推高房租、昨日又在朋友圈宣布辞去我爱我家集团的所有职务之后，今日（8月19日）上午，胡景晖在北京宋庄召开个人媒体沟通会，表示要澄清所有真相，他主要阐述了房租高涨的原因和解决方法，自己接下来的创业方向，与我爱我家董事长谢勇的恩怨以及与竞对链家董事长左晖的故事。

在沟通会的最后，胡景晖用一首张国荣的《风再起时》作为结尾，而这场因高房租引发的房产中介闹剧，还将持续多久？

以下是凤凰网科技梳理的全程回顾。

一、谈高房租：降租金可以效仿香港，推出空置税

“中国的一个怪现象是，租客认为房租太高，而业主认为收益太低，背后问题就是老问题，房价太高、地价太高。”胡景晖说。

胡景晖认为，“自如很努力，蛋壳很努力，我爱我家还可以。长租公寓在发展，但名字应该改一下，改为住宅租赁公寓。但是在资本进入之后有点跑偏了，资本要赚钱，会压低成本，但是不管什么样的资本都不能只为了赚钱。”

同时，胡景晖强调的一个观点是“长租公寓爆仓，一定比P2P爆雷更厉害”。他认为，“在末日审判的时候，我的另一大罪状是，我说了长租公寓爆仓，一定比P2P爆雷更厉害，这个一点也没错。我是在告诉政府，告诉同行，我们要老老实实地介入，不要看规模，一定要保证生意是安全的。昨天住建部的官员给我打了电话，对我表示支持。”

胡景晖认为北京市住建委约谈很有必要，他对房租提出了三点建议：1、通过全国住建系统，建立房屋租赁指导价，指导价每个月以各种平台进行公示；2、如果有了指导价，出现异常交易，老百姓可以向政府举报，政府一定能查清楚，如果哄抬，可以取消资质；3、建议住建部门尽快和一行三会建立联合工作机制，严格监管进入长租公寓领域的资本。“降租金不是个难事，我们可以仿效香港，推出空置税。”

今年开始，中介之间会出现这么多舆论战的最主要原因，胡景晖认为就是两个字——资本，“并不是资本把这个行业做坏了，其实资本来了反而会帮助这个行业做大做强，但是资本也有跑偏的时候。”

他说，其实战争在很多年前就有，在广东深圳，大概十年之前，每隔半年，中介和中介之间总要打一场仗，规模就类似于古惑仔，现在都改成舆论战了，这已经文明很多了。这个行业是进步了，从拳头变成打嘴仗了。未来一定是大规模的公司占到了市场的50%-60%，剩下的30%-40%，主要看各自的特色。

二、谈创业方向：将做自己的私募基金，投资重点是符合国家发展的领域

胡景晖表示下一步将做自己的私募基金，未来基金会投向一带一路、食品安全、冬奥会的冰雪项目等领域，政治正确符合国家战略发展的领域是未来投资的重点。

胡景晖表示，“我之所以发布我的创业计划，因为我终于知道，如果你要想和老板平等对话，那么就只能是你也成为老板，成为资本，因为我不想再和任何人去仰视着谈条件，那样去挣钱太屈辱。我的私募基金一定会投政治正确的、符合国家战略的事情。”

三、谈谢勇：他挺不住谗言说我在姚劲波面前丢了公司的脸

胡景晖回忆自己第一次见谢勇时的情况，“去年10月第一次见谢勇，他温文尔雅，是资本市场的老司机。我爱我家登陆资本市场是要感谢谢勇先生的，但是上周五的事件让我很不爽，只能走。”

当凤凰网房产记者提问胡景晖是否做好了准备迎接来自我爱我家的质疑，胡景晖表示，“从2001年12月3日入职到昨天离职，我没有做过任何对不起我爱我家的事情。”

但胡景晖明显表现出了对我爱我家董事长谢勇的不满，他说，“末日审判，这是谁说出来的，显而易见是谢勇。“我在和湖南老乡姚劲波吃饭时加了三个菜，他（谢勇）说我在58同城前丢了我爱我家的脸。是不是有人觉得我在我爱我家太红了，以至于有些人跑到谢勇的办公室里说，老胡加的这三道菜，给我爱我家丢了人，我想他们是出于嫉妒，那几个人是谁我心里清楚，但我并没有在这种场合说出你们的名字，以免你们在员工面前抬不起头来，够不够意思？所以你在一个公司千万不要太红，如果一个领导不能挺得住谗言，却对我进行末日审判，这是一件多可怕的事情。”

一个企业，到底是老板重要还是职业经理人重要？胡景晖对于这个问题表达了自己的希望——“希望中国职业经理人的地位和老板的地位能够平等”。胡景晖说，“没错，老板很辛苦，要感谢这些老板早年的省吃俭用，才有了今天这个伟大的企业，忍住欲望投资企业才能有现在很伟大的企业。但是职业经理人跟你是平等的，职业经理人也付出了重大劳动和汗水，不是仰视和俯视的关系。

这也成为胡景晖想要自己创业的重要原因，胡景晖表示，“我之所以发布我的创业计划，因为我终于知道，如果你要想和老板平等对话，那么就只能是你也成为老板，成为资本，因为我不想再和任何人去仰视着谈条件，那样去挣钱太屈辱。我的私募基金一定会投政治正确的、符合国家战略的事情。”

四、谈左晖：2015年拒绝他的邀约，有点后悔

胡景晖现场表示，昨晚他跟链家董事长左晖通了30分钟电话，“左晖很自律，我们十几年前一起踢过球。可能我最近有一些言语质疑了贝壳，我也说了我看的角度可能不一样。左晖说在他眼里自如和贝壳都是在为行业做事情。我则认为，底下人的一些做法让人很不舒服，现在跑偏了，现在改还来得及。左晖说，下周约时间，一起谈谈贝壳自如是如何构想的。”

值得注意的是，胡景晖对我爱我家的竞争对手链家董事长左晖表达了十分的赞赏，他说，“对左晖的评价其实也很复杂，在他这个年纪和他拥有的财富，他其实完全可以去周游世界，去度假和晒太阳，但他本身是个工作很努力的人。非常感谢左晖先生爆了一个很重要的料出来。其实虽然存在竞争关系，但是左晖先生一直也是行业内崇拜和学习的对象。”

胡景晖透露，“在私人交往上，我和左晖其实还不错。左晖曾经在2015年挖过我，并把我当时的疑惑一一击破，但是当时我的想法是，我生是我爱我家的人，死是我爱我家的死人，但是现在，我为没有接受当年左晖如此诚挚的邀约，而有一点点后悔。”

附：胡景晖离职风波时间线回顾

8月17日午间，针对近期一线城市房租大幅度上涨，我爱我家研究院院长胡景晖在电话会议中对媒体表示，除了供给、需求、季节的因素外，资本大幅度进入长租公寓也是推高价格的主要原因之一。胡景晖认为，像自如、蛋壳等长租公寓运营商以高出市场价20%-40%的价格争抢房源的行为是严重违背市场规律的。“违背市场规律的运营必将受到市场的惩罚。”

随后，我爱我家发布声明称，上述言论是胡景晖在接受部分媒体采访时，媒体所节选的胡景晖个人对房屋租赁市场的看法，仅代表其个人态度，并不代表我爱我家公司的观点。

我爱我家在声明中表示，导致近期房租上涨的原因是多样化的，CPI、供需矛盾、人口对租住品质需求提升、传统的暑期租赁旺季等是近两个月来房租上涨的更重要的原因，9月份暑期租房旺季过去之后，随着供需矛盾的缓解房租还会逐步回落。

8月17日晚些时候，针对近期媒体关于个别住房租赁企业哄抬租金抢占房源的报道，北京市住建委联合市银监局、市金融局、市税务局等部门集中约谈自如、相寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业负责人。约谈会明确要求住房租赁企业：不得利用银行贷款等融资渠道获取的资金恶性竞争抢占房源；不得以高于市场水平的租金或哄抬租金抢占房源；不得通过提高租金诱导房东提前解除租赁合同等方式抢占房源。

8月18日上午，我爱我家副总裁胡景晖微信朋友圈表示，“我，胡景晖即日起辞去在我爱我家集团的所有职务。我的余生，将义务服务于中国房地产经纪行业。”胡景晖同时表示自己已启动个人创业计划。

8月18日下午，链家董事长左晖针对上午我爱我家副总裁胡景晖说出的“因为左晖一个电话，我被谢勇辞职了”一事发声，称对我爱我家内部事情没有任何观点，希望谢总能对大家澄清事实。

8月19日上午十点，胡景晖召开个人媒体沟通会。