王思聪上场打比赛，热度和专业谁更重要

王思聪要上场打比赛了。

起初，我本以为这是个玩笑，但当iG经理乃至《英雄联盟》官博都表示已经完成审核，王思聪将以“iG.WXZ”的ID登场比赛时，我才意识到，这事已经是板上钉钉了。

科普一下，iG是王思聪一手投资组建的队伍，现在已经有多个项目，多年来王思聪也可谓是尽心尽力。并且，在现在许多俱乐部已经开始资本化，引入越来越多投资人的情况下，iG依然完全是王思聪一人投资。

经理“藏马”说iG是“愿赌服输”，但实际情况是，王思聪选择了在对阵VG时上场，双方的实力差距非常明显，iG已经锁定了常规赛第一，而VG则是联赛垫底，一胜难求。在BO3的赛之下，即便是王思聪上场输了，iG也几乎可以保证能连扳两局，最终拿下胜利。

更别说，王思聪登场的第一局还赢了。

今天，iG对阵VG的比赛正式开打，iG WXZ作为首发AD登场，对手也相当“给面子”，在几个位置都换了新人替补。

王思聪的水平当然跟职业选手还是有很大差距的，但由于对手实力较弱，加上两名韩援的出色表现，iG.WXZ最终还是躺赢了，16K的输出跟对方辅助差不多。

赛后采访中，王思聪也谦虚地表示：“今天虽然赢了，但是我的表现大家也是有目共睹嘛，发挥不是特别好，和职业选手的差距还是有些大的。但是没想到TheShy和Rookie的发挥会这么好。”

第二场，过完瘾的王思聪下场休息，上一场他的“辅助”JackyLove回到AD位，而专职辅助位Baolan重新上场。最终iG兵不血刃，20分钟拿下比赛。

有王思聪在的地方从来不缺少热度，从注册到正式登场，“王思聪”“iG”等关键词屡次登上热搜。在观看比赛直播的人数上，也有着明显的提升。哔哩哔哩直播显示的观赛人数是1000万，而平时，即便是焦点战役，这一数字也“只”能在300~500万左右。网络上各种段子和表情包也是层出不穷：

▲图片来自网络

LPL当然需要这种热度，虽然在洲际赛夺冠时，诸多官媒的力挺已经让联赛的热度得到了前所未有的加持。但这还不够，电竞依然没有“出圈”，要成为“三大球”这样全民的话题，其仍有努力的空间。

这时，有自带话题度的王思聪来免费“打个广告”，何乐而不为？

但由于王思聪本人的身份，当他真的穿上iG队服，登场打完一场LPL的常规赛时，依然还会引起许多的争议。“有钱就是为所欲为”，甚至有“电竞已彻底沦为资本玩物”的论调出现。

最大的争议当然是专业性，许多电竞粉认为LPL这样的安排如同儿戏，尤其是在《英雄联盟》马上要作为亚运会表演项目开打的情况下。

不过，从目前的情况来看，王思聪登场比赛是完全符合联赛规则的。

LPL对于一名玩家成为职业选手的要求有这样几条：

1、俱乐部、选手双方的意向一致

2、最低的实力要求是达到“峡谷之巅”钻石三以上的段位

第一条自不必多说，而硬性指标其实也不算太高，王思聪的大号、包括它平时直播展现出来的实力，也能够到这一门槛。而从战队经理和官博的消息来看，王思聪也完成了签约、注册一系列程序，是完全合规的。

但是许多观众依然觉得非常别扭，其实这种情绪可以理解，道理很简单，因为“符合规则”，不代表“规则合理”。

其实在电竞行业，有许多选手牵头、投资队伍的情况。王玥（ID:贼九）就是NEWBEE战队的老板，北美“邪教”TSM的前队长 Reginald也是战队的持有人之一。

于是，为了避免“既是老板、又是选手”的尴尬情况出现，北美LCS，乃至其他体育职业联赛，都有关于“持有队伍管理层、教练”等身份的人，不能注册为选手的规定，这一方面是为了保证联赛的专业性，另外也是对于队员权益的保障。

所以，与其说是LPL不专业，倒不如是不完善。

不过，类似的事情也不是第一次出现了，许多队伍的老板，都是真心喜欢这个项目，才选择了投资，看比赛时难免有点蠢蠢欲动。

2007年，朱骏，第九城市的董事长，曾经的申花俱乐部投资人，在申花与利物浦队的热身赛中披挂上阵，并且在上半场踢了5分钟。2012年，他再度登场在申花与阿根廷希望之星队的比赛中，作为首发前锋出场。

朱骏的行为在当时引发了轩然大波，甚至直接招来了球迷们的抨击。这种指责无可厚非，职业体育最大的吸引力就是公平的竞技，观众们没有义务陪着老板们“过瘾”。

LPL似乎也意识到了规则的缺陷，官博正式通告王思聪通过审核时，也宣布了将对现有的机制进行更新：

为了不断提升LPL作为全球领先的职业电竞联盟的职业性和竞争力，我们计划将对LPL官方规则中选手注册流程进行完善，目前思考的方向是：注册加入LPL的选手，需要拥有在LPL联盟所承认的本赛区比赛（英雄联盟发展联赛LDL，德玛西亚杯）拥有出场纪录或在全球其他英雄联盟赛区的职业联赛或次级联赛中拥有可查询的出场记录。

客观来看，足球已经是世界第一大运动，而电竞仍在发展之中，在大众间的话题度，依然是可遇而不可求。王思聪上场，毫无疑问是一次出色的营销活动。另外，王思聪对于电竞的投入是有目共睹的，他对于iG乃至整个电竞行业都起到了一定的推动作用。

王思聪上场打比赛，圆了他自己的电竞梦，LPL和《英雄联盟》也因此收获了一大波关注与话题度，可以说是双赢了。

但对于一个立志于成为世界顶级的联赛来说，这样的活动在发展期赚赚人气是可以理解的，但一次就够了，多了，“专业”的人设就立不起来了。