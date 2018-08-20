马斯克被Uber董事炮轰工作方式过时，回应称不会改变

据彭博社北京时间8月20日报道，打车应用Uber董事阿里安娜·赫芬顿(Arianna Huffington)在上周发表公开信，督促特斯拉公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)改变工作方式。马斯克在周日发表推文，排除了采用不同工作方式的可能性。

赫芬顿在公开信中指责马斯克展示了一种非常过时、反科学、极其低效地利用人类精力的方式，并在Twitter上称，马斯克应该改变他的工作方式。在此之前，马斯克在上周接受《纽约时报》采访时称，他牺牲了家庭时间以完成特斯拉的生产目标。

不过，马斯克在周日发布推文回应称，福特汽车和特斯拉是仅有的两家避免破产的美国汽车公司。“我刚从工厂回到家中，”他在美国太平洋时间周日凌晨2:32分(北京时间周日17:32分)写道，“你认为这是一个选项(改变工作方式)，但实际上并不是。”

▲图2：马斯克的推文

在马斯克接受《纽约时报》采访后，特斯拉股价在周五暴跌8.9%。马斯克在采访中把过去12个月形容为“我的职业生涯中最困难、最痛苦的一年”。他在采访中提到了服用安眠药入睡，并在开车时发布推文，促使特斯拉董事会加大了对马斯克的监督。马斯克是特斯拉CEO，也是公司最大股东。

马斯克在8月7日发布推文，宣布考虑将特斯拉私有化，这引发争议。他在随后表示，与沙特主权财富基金的会面让他相信能够筹集到私有化资金，所以才宣布这一消息。接着，特斯拉接到了美国证券交易委员会(SEC)的传票，后者希望特斯拉对马斯克的推文作出解释。

赫芬顿一直在参加活动，宣传睡眠的好处。在公开信下方，有一段对赫芬顿的解释。上面称，赫芬顿是一位“平底鞋提倡者和睡眠布道师”。