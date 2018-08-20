Twitter CEO坦诚：尚未找到处理假新闻的方法

Twitter CEO杰克·多尔西日前在接受CNN采访时表示，Twitter不愿为遏制该网站上激烈的政治言论出台政策并制定相关时间表，并坦称Twitter尚未“找到”处理虚假新闻的方法。

多尔西不温不火的态度反映出，这家陷入困境的社交网络受到了政治上互有分歧双方的抨击。左翼人士指责，与YouTube、Facebook甚至YouPorn等服务相比，Twitter网站行动迟缓，对琼斯等极右翼人士的煽动性言论相对不作为。当Twitter最终禁止琼斯的“信息战”（InfoWars）网站时，只是七天时间的“暂时冻结”。

不出所料，这一举动引起了另一方的关注。昨天，特朗普在推特上发表了一篇对社交媒体的批评，这被普遍认为是：特朗普隐晦暗示——他是琼斯的支持者。

多尔西表示，他的公司“更为左倾一些”，这一观点让他格外小心，以免受到右翼势力的反击。他仍拒绝接受“Twitter应对事实核查负责”的要求，这一政策与Facebook等其他社交媒体的声明背道而驰。

当记者问及“你们的工作是确保人们不会在Twitter上被误导吗？”多尔西回答道：“我们还没有弄明白这一点，但我确实认为，对我们这样的公司来说……成为真相的仲裁者是危险的。”

目前，多尔西和Twitter公司似乎仍处于观望状态，这种优柔寡断的态度已经引起了各方的关注。不过多尔西表示，他正在推动制定“鼓励人们交谈和健康交谈”的政策。不管Twitter的“小职员”们在做些什么，毋庸置疑的是，他们还有很长的路要走。