连年上涨，全球信息安全支出明年或超1240亿美元

8月20日消息，据福布斯杂志报道，研究公司Gartner最新预测，2018年的全球信息安全产品和服务支出将超过1140亿美元，比去年增长12.4%。该公司还预测，2019年市场规模将增长8.7%，达到1240亿美元。相比之下，2017年的支出为1015.4亿美元。

Gartner研究总监悉达多·德什潘德(Siddharth Deshpande)表示:“安全公司正努力帮助自己的组织安全地使用技术平台，提高竞争力，推动业务增长。持续存在的技能短缺和欧盟《全球数据保护条例》(GDPR)等监管规则的变化，正在推动安全服务市场持续增长。”

Gartner在去年9月至10月间进行的调查显示，安全支出的三大驱动力分别是安全风险、业务需求以及行业变化。此外，调查发现，隐私问题也成为企业关注的“关键因素”。Gartner认为，到2019年，隐私问题将“推动安全服务市场需求增长至少10%”，并影响到身份和访问管理(IAM)、身份治理和管理(IGA)以及数据丢失预防(DLP)等多个领域。

调查结果还显示，从2017年到2022年，信息安全市场的收入将以每年7.8%的复合增长率(CAGR)增长，以恒定汇率计算将达到1430亿美元。到2019年，在安全服务方面的支出将占全球整体安全支出的51.75%。德什潘德表示：“安全与风险管理必须成为任何数字业务计划的关键组成部分。”