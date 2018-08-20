被骂成“狗”，58速运这个操作可是有点6

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这两天58速运的老司机们可是有点不爽，因为他们的公司改名了，从58速运改成了“快狗”，改名倒还没什么，关键是在拉活的时候，就有点尴尬了…………比如，已经有客户在下单时说：快来条狗给我拉货！

这种情况虽然是少数，但司机们还是认为自我介绍有点像被别人骂了。有司机直接说到，“这是把司机弄成狗了，还是把客户弄成狗了？”、“公司起这个名，起个虎狼之师也行啊”。

公司安慰司机们：人家天猫和京东商城的标志不也是小猫小狗？

可是据都市快报报道，司机们依然怒火中烧，纷纷到公司讨尊严。

58速运也在第一时间给出了答复。

“快狗快狗打车服务号”发布消息称，“快”寓意快速，“狗”寓意可靠可信赖，让大家了解到：我们是一个既快速又可靠可信赖的拉货打车平台。

可你好好做市场、做服务，效果不也一样么，为啥非要改名呢？这还是58速运要在品牌和认知上想有所突破。

数据显示，从2015年的12.5%的年增长率逐步下沉到2020年的8.5%左右，2020年同城货运市场规模较2014年将会增长78.1%，达到14245亿元。



而与此同时，Analysys数据显示，2017年7月同城物流2B&2C端主流厂商司机端移动app活跃用户，货拉拉活跃司机数达到了56.84万，58速运则达到了30.83万。用户方面，官方数据显示，货拉拉拥有2000万注册用户，58速运则为800万。

也就是说，在经过了多年的拉锯战之后，短途货运行业的竞争已经进入了下半场，就只剩下了货拉拉和58速运两个头部玩家，而根据以往的经验，两者想再用烧钱、资本的方式击败对方几乎已经成为不可能。

要想赢得万亿级市场，货拉拉和58速运的竞争将从表层转向里层，细分化市场和精细化运作将成为未来的主旋律。

也正是因此，在2018年，货拉拉提出了“用心服务”的市场策略，努力耕耘市场。

几乎在同一时间，58速运在2017年8月与GOGOVAN完成合并，并在今年7月份完成了2.5亿美元的融资，总体布局已经基本完成，提升品牌与市场占有率成为主要工作内容。

因此，58速运想到的品牌定位是：既快速又可靠可信赖的拉货打车平台。

顺着这个意思往下想的话，“快狗”确实是一个符合品牌要求的名字。

不过，看到这个名字除了58所想表达的快速和可靠，老道还想到了两年前宣布改名的飞猪……

2016年10月27日，阿里将旗下旅行品牌“阿里旅行”升级为全新品牌“飞猪”，英文名“Fliggy”，宣布面向年轻消费者的休闲度假需求，与阿里商旅一起构成阿里巴巴旗下的旅行业务单元。



至此，阿里的“动物园”大军再添一员，旗下已经集齐了天猫、菜鸟、蚂蚁、闲鱼、神马、千牛等等动物品牌，而这些名字的的共同特点就是“网红”，瞄准的就是年轻消费者。实际上，不只是阿里，腾讯、美团、搜狐、京东、携程、去哪儿网等企业都使用了动物形象，这在网络时代是一个被消费者迅速认知的极佳方法。

但与上述动物的可爱、单纯的形象不同，58速运所使用的动物形象——“狗”，在有着忠诚可靠、任劳任怨的形象之外，却还有着别的形象，比如俯首帖耳、摇尾乞怜、攀附得势、狗仗人势……

▲图自都市快报



因此，企业在使用这个词语的时候，往往都是非常谨慎的。

更何况，在真正的品牌使用过程中，“快狗”和飞猪的使用环境还是有所不同的，最重要的一点就是，用户在使用飞猪时，使用的对象是飞猪这个平台，而快狗的称呼则更多的指向人。

这也是司机们最不能接受的地方，时时刻刻被称为“狗”，想想就莫名火起。

58速运郑州分公司负责人表示，改名“快狗”是因为公司高层对品牌更高化、更高发展推出的品牌升级。目前公司会在8月20日出台文件，详细解释公司的战略部署和操作方式。

老道相信，其后无论怎么解释，这个品牌名都将无法满足58速运的品牌要求。

所以，企业们以后改名的时候还是不要盲目跟风起网红名，博眼球之外，还是得跟自己的品牌定位、发展相符，尽量考虑到网民们的认知习惯。