看了二十多年哈利波特，乐高终于送来霍格沃茨的“录取通知书”

又是一年开学季，不过今年的有些不同。自从看了第一部《哈利波特》，等了足足有19年，终于等到了来自霍格沃兹的录取通知书。

看，这个就是传说中的乐高献礼《哈利波特》的“霍格沃兹城堡（豪华收藏版）”。6020颗乐高、20个经典场景覆盖了8部电影，我们就像最初站在9又3/4站台那边一样，终于搭上的列车，来到了那座梦幻中的霍格沃兹城堡。

▲光说明书就有4本！

6000多块乐高积木，整体长69厘米、宽43厘米、高58厘米的城堡可不是闹着玩儿的，这一回乐高展现了超强的写实功力。城堡的外形和造型自然不必说，一秒就回到了电影场景中。

▲坐船来上学啦！

更重要的是在于细节的刻画，先来看最令人瞩目的是重大事件集中地大礼堂。在这里，有长餐桌、火炬、烛光和亲爱的同学。你还能找到四大学院的旗帜，幻想着自己初入学戴着分院帽默念的样子。

▲看，是不是神还原！

除了礼堂，城堡内部也满是彩蛋，还记得让人恨得牙痒痒的乌姆里奇教授吗？她充满了少女心的粉色办公室也被乐高神还原。就连满是嬉戏猫咪装饰盘的墙面，也被呈现了出来。

▲来自乌姆里奇教授的凝视

▲斯内普教授喊你上课啦

▲有求必应屋

▲保护神奇生物课教室

▲看，我们学校连楼梯都会转

机关重重的冒险是霍格沃兹城堡的日常，在乐高的城堡中仿佛电影的各个时节被重叠。一看到《哈利波特与密室》中的密室大战，仿佛回到了电影中“她的尸骨将永远留在密室”字样出现的危机。下一秒钟，哈利波特应该就能一剑刺破蛇怪，救出金妮的魂魄。

城堡深处，一起玩转魔法师棋吧！按照乐高小人仔的比例打造的魔法棋室中，罗恩亲自上阵，步步惊心。

除了一眼就能认出的罗恩之外，经典人物的小人仔和神奇生物们等27个形象简直栩栩如生。哈利波特、四大学院的创始人，全部都收入囊中。

霍格沃兹的城堡还不是全部，为了情节的完整性，乐高还带来各种细节。还记得无法穿越月台，而被迫开着Ford Anglia汽车去上学，却因为车技负分的罗恩而倒霉地撞上的那颗千年古树吗？

按一下树干底部的机关，禁林中的打人柳就会像电影里被按住结疤那样停止攻击，释放出汽车。赶快打出后备箱中的行李，敢去学校报到吧！

哼哼，不过这一切依旧没有逃过阿格斯·费尔奇先生的双眼啊。

故事还没有说完，为了拯救被石化的赫敏，哈利与罗恩闯入禁忌森林，却不想遭到了蜘蛛大军的围攻。饥饿的阿拉格多，有着八条腿和两颗可以活动的獠牙，随时准备发射蜘蛛网。

你猜，这是不是哈利的匈牙利树蜂。

好了，哈利波特的故事暂时说到这里，我这就去上学啦。想要一起赶火车的同学们，还不快去跟乐高要来这张只属于你的通知书！