疑似分手？马斯克和女友在Instagram上互相取关

北京时间8月20日早间消息，据美国科技媒体Gizmodo报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）和独立流行歌手格莱姆斯（Grimes）已经不在Instagram上相互关注，而马斯克也于周日早些时候在Twitter上对格莱姆斯取消关注。

目前尚不清楚，马斯克和格莱姆斯是否还是情侣关系。马斯克刚刚度过了艰难的一周，特斯拉股价在10天时间里下跌了10%。

今年6月，马斯克和格莱姆斯曾在Instagram上展开互动，但目前两人已相互取关。周日上午，马斯克在Twitter上对格莱姆斯取关，而到周日下午，格莱姆斯仍在Twitter上关注马斯克。

格莱姆斯（左）和马斯克（右）

马斯克和格莱姆斯的发言人都未对此做出回应。

马斯克和格莱姆斯通过Twitter结识，并于今年5月在Met Gala活动上公开了情侣关系。最近几周，随着马斯克的古怪举动给特斯拉的投资者和董事会造成困扰，两人都成为科技八卦领域的焦点人物。

马斯克8月7日在Twitter上表示，已经确认资金来源，将以每股420美元的价格将特斯拉私有化。这个消息导致了特斯拉股价大涨。但他随后表示，收购资金并没有得到正式确认。

8月13日，说唱歌手阿兹利亚·班克斯（Azealia Banks）曝料称，格莱姆斯在马斯克家里度过了周末，看到他正在“寻找投资者”。班克斯表示，她在马斯克洛杉矶的家里与格莱姆斯合作音乐，但等了整个周末，因为格莱姆斯正在“哄自己的男友”。