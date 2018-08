IT之家8月20日消息 对于摄影爱好者来讲,世界摄影日是一个全球摄影师一同狂欢的好日子,今天苹果CEO蒂姆·库克发文庆祝世界摄影日的到来,并转发了其他摄影师用iPhone拍摄的一组南极洲企鹅鲸鱼以及海豹的照片。

库克称:“世界摄影日快乐!向全世界所有摄影师致敬,包括使用iPhone拍摄南极洲迷人镜像的John Bozinov。”

Happy #WorldPhotographyDay! We salute the talented photographers taking breathtaking images with iPhone all around the world, including these by John Bozinov (IG: JohnBozinov) in Antarctica. #shotoniphone