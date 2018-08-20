视频订阅用户分享帐号密码，企业正考虑阻止

北京时间8月20日午间消息，据美国媒体CNBC报道，Netflix、Hulu和亚马逊等流媒体服务争夺用户的竞争愈演愈烈。同时，这些行业领袖正在与他们的“80后”和“90后”用户展开另一场争夺战——订阅用户之间分享帐号和密码的现象越来越多，这些公司必须考虑阻止这一情况发展。

媒体研究公司马吉德（Magid）及其执行总裁吉尔·希尔（Jill Rosengard Hill）指出，35%的80后和90后用户正在分享他们的流媒体服务密码。相对而言，70后和60后用户的比例为19%，更年长用户的比例为13%。照此计算，Netflix等流媒体公司每月因此遭受的潜在损失合计达数亿美元。

“情况已经不可控制，”媒体研究公司马吉德的执行总裁吉尔·罗森嘉德·希尔（Jill Rosengard Hill）在接受CNBC采访时说。“我希望能找到一个解决方案，因为它真地已经对商业模式和高价值服务的变现造成了伤害。”

Netflix和HBO的高管们试图消除这方面担忧。Netflix首席执行官里德·黑斯廷斯（Reed Hastings）在2016年表示，密码分享“尚未成为问题”。HBO首席执行官理查德·普莱珀（Richard Pleper）在2014年也有类似表态：“我们并没有忽视它，我们正在寻找采用不同方式解决密码分享。我只是想告诉你：这不是什么大不了的问题。”

但专家们认为这个问题正在恶化。马吉德公司的人口统计调查显示，在大约21岁和更年轻的用户中，42%的人在分享密码。

那些最年轻的用户更有可能首先通过家庭账户获得访问权，并在进入成年期后继续免费使用。

希尔说，相比更年长的消费者，21岁及21岁以下的用户更可能在朋友之间分享密码。他们认为，既然我已经花钱购买了，当然有权利对外传播。

一名20多岁的Twitter用户告诉CNBC，最近她一直用一个偶然认识的人的帐号登陆HBO GO，因为这个人把帐号密码都存到她浏览器上了。另一位不愿透露姓名的人表示，她男朋友给了她几套帐号，但后来她知道这些账号密码都是属于已过世的人之后，她就不用了。

宾夕法尼亚大学的心理学和营销学教授苏迪普·布哈提（Sudeep Bhatia）说：“分享是每个人都想做的，尤其是在没有明确成本的前提下。这种互惠动机有助于加强朋友间的友谊。”

所有主要流媒体服务公司的条款都特别注明对内容的访问是一种个人行为，不允许与他人分享。但是合同指出，如果用户分享访问内容，那么，他们就要对第三方的行为负责。如果分享内容影响到流媒体的播放，你就得多付一些钱。

埃默里大学的市场营销教授丹尼尔·麦卡锡（Daniel McCarthy）说，这种告诫表明企业司不愿对不恰当的分享收费。不过，Hulu等公司现在面临着压力，他们因用户分享而损失了很多钱。

根据最近的财务报告，Hulu公司每年因此亏损15亿美元。

麦卡锡说，作为客户保留策略，密码分享是一种积极的选择。如果用户的朋友或室友都能参与到内容分享中，用户就很难取消订阅。

当然，企业也面临着一定程度的风险，因为就长期而言，内容分享所带来的虚假繁荣将危及企业的正常服务，不恰当分享有可能让企业付出更加高昂的代价。