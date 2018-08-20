马斯克公布私有化意向后，特斯拉空头盈利达12亿美元

8月20日消息，据国外媒体报道，自埃隆·马斯克(Elon Musk)宣布要将特斯拉私有化以来，特斯拉空头累计盈利达12亿美元。

▲特斯拉股价上周五大跌近9%

本月早些时候，马斯克在推特上（Twitter）提出以每股420美元的价格将特斯拉私有化，但至今只导致不到4%的空头仓位平仓。做空，又称空头、沽空、卖空，是股票、期货等市场的一种操作模式。做空是指预期未来股票下跌，将手中借入的股票按目前价格卖出，待股票下跌后买进再归还，获取差价利润。

截至上周五收盘时，特斯拉股价比马斯克宣布私有化前水平低了19%，周五当天，特斯拉股价大跌近9%。据金融分析公司S3 Partners介绍，在此期间空头头寸按市价计值增加了12亿美元。

马斯克最初宣布私有化意向，并表示资金已落实，当天特斯克股价上涨11%，但是，随后曝光的信息显示其实资金并没有完全落实，马斯克也表示，自宣布私有化决定后，和沙特基金以及其他投资者的磋商仍在进行中，特斯拉股价也因此下跌。

并且，SEC（美国证券交易委员会）已对特斯拉发出传票（subpoena），围绕该公司CEO马斯克(Elon Musk)称已落实私有化资金的推文是否属实展开调查。

金融分析公司S3 Partners数据显示，价值112亿美元的特斯拉股票（超过其流通股的四分之一）被押注该公司股价将会下跌的投资者借入，使特斯拉成为美国股市遭到最严重卖空的公司。

S3 Partners表示，一些做空者已加码押注特斯拉股价将会下跌表明他们仍然不相信马斯克的雄心，即以每股420美元收购一些现有股东的持股。

马斯克和特斯拉空头之间的“战争”由来已久，马斯克此前曾表示，做空的投资者希望特斯拉“挂掉”，这样他们就可以从中渔利。今年6月，马斯克还在自己的推特账号上表示，大约3周之后特斯拉空头就会爆仓（short position explodes）。