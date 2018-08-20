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富士出泡面是什么骚操作？啊~~满满胶片的味道

2018-8-20 13:59:41来源：爱活网作者：弱鸡13责编：阿迷评论：

要说起相机厂商做周边，大概谁也做不过富士胶片，此前富士韩国推出的Provia 100F泡面，但到底这款承载着经典Provia 100F胶卷的泡面是个什么味道呢？不要急，最近，富士中国给大家展示了一段胶片泡面的试吃视频。

据了解，该款富士泡面的泡面桶采用了Provia 100F的经典配色，还没开吃呢，就光看这白色的FUJIFILM标志，就足以让人迷醉。而口味方面，这款泡面采用了韩国人最喜欢的辣白菜口味，但很可惜的是，国内目前还没有正规渠道可以购买到这款泡面。

不怕，虽然我们吃不到，但是富士中国官方微博的富士君打算吃给我们看！

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从富士泡面的外包装来看，便是以2000年上市的经典彩色反转片Provia 100F为灵感设计的。打开包装盒，里面躺着三盒泡面，也就是一箱富士泡面里有三盒，并附带了纸托和筷子。包装上的字体和配色都是满满的富士胶片情怀，，而当你撕开包装膜，会发现这款泡面的包装是可以折叠的，将耐热的泡面袋全部撑开，套上纸质杯托，倒入调料包和开水，等待三分钟。

▲富士Provia 100F胶卷

你要问这碗泡面到底是什么味道？当然是满满胶片的味道，身为富士胶片拥趸的你真的不想尝一口这很“毒”的胶片味吗？不管了，小编也要去韩国人肉扛几箱回来了。

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关键词：富士泡面相机

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