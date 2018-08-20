一个肥宅如何避免孤独终老？日本人已经在租亲戚朋友了

本文来自微信公众号：单向街书店（onewaystreet2013），作者：狐人，头图来自：pixabay.com。

五月，《小偷家族》登顶戛纳。影片中那个依靠金钱与生存压力维系“亲情”，奶奶、父母、儿女彼此没有血缘的“重组家庭”，将一向标榜精致体面的日本社会真相，赤裸地揭开在世界观众面前。

2010年，日本NHK特别节目录制组曾让“无缘社会”一词进入大众视野：

高龄、少子、失业、不婚、城市化，造就了这样一批人，他们活着，没有人和他们联系，他们没有工作，没有配偶，没有儿女，也不回家乡；他们死了，没有人知道，即使被发现，也没有人认领他们的尸体，甚至无法知道他们姓甚名谁，他们的人生被总结为寥寥几个字的遗骨认领布告，他们被称为“无缘死者”，他们所在的社会也会渐渐从“有缘社会”变成“无缘社会”。

▲“日本每年3万2千人走上无缘死的道路。他们中间，有在公司20年没有迟到请假，可是一夜之间变成街头流浪汉的工薪阶层，有一个人旅行的旅者，有一生未婚的女性，有儿女远离自己的空巢老人，有从来只在网络上交友的年轻人，社会联系日益脆弱，连一般家庭的30-40岁的人也感受到了孤独死去的阴云笼罩。”

今年8月，日本NHK特别节目录制组编著《老后破产：名为“长寿”的噩梦》的译本于国内出版。“老后破产”这个词初听有些陌生，它是制片人板垣造的，为的是将焦点集中到老年人的生活依靠——“金钱”的问题上。

有存款，有房子，有年金，为什么还会“老后破产”？长寿，这个幸福社会的象征，为什么成为压垮老后生活的最后一根稻草？

日本孤身生活的老龄人口已经逼近600万人，且约有一半人的年收入低于生活保护标准。其中，接受生活保护的有70万人。剩下的，除有储蓄、存款等足够积蓄的老人之外，粗略估算，约有200余万独居老人没有接受生活保护，只靠养老金生活，日子过得非常拮据。而一旦生病，或需要人照顾，也将就此破产…… 制片人板垣就将这些老人的上述境遇，称为“老后破产”。

▲“案例中的每一位老人，年轻时都与你我一样认真工作，做好了退休后的储蓄计划，却从没想过老后生活如此孤独辛苦，甚至失去求生欲望。老后破产问题不只冲击65岁以上的老人，更进一步蔓延至工作人口。经济衰退、收入减少、物价上涨的危机纷至沓来，年轻人就业困难，中年失业的上班族难以再次进入职场……如果不能认清现状，寻求解决之道，那么，不管你现在几岁，都将成为“老后破产”的预备军。”

在同样进入老龄化社会、暴露养老问题的中国，“老后破产”话题一经登陆、传播，立刻引发讨论。老年人口暴增，不仅仅是对公共体系应对能力进行冲击，年轻人的养老压力骤增，这对于本就拮据的收入雪上加霜，更不要提“27岁，我没有存款，忙忙碌碌却很穷”。

在社会高压下，人与人的关系由量变堆积为质变，形成一些匪夷所思的“紧张敏感”的情状。

正如《小偷家族》中，树木希林饰演的奶奶，因为害怕老无所养，接纳陌生人同住。而松冈茉优饰演的少女亚纪，靠软色情行业谋生。她们在一定程度代表了在“无社缘”（没有朋友）、“无血缘”（家庭关系崩坏）、“无地缘”（家乡关系隔离断绝）的“三无”日本社会中，挣扎的老人与年轻人生存境况。

相比之下，奶奶毫无痛苦的去世，不失为一种求仁得仁的自我圆满。而亚纪的人生刚刚开始，她的“求生”之路还有很长。在日本，如少女亚纪般以软色情行业勉强支撑的年轻人并非少数。在地下偶像、主题咖啡厅等这些带有日本文化特征的名词不再陌生的年代，越来越多的目光关注到这些摇曳的年轻身影背后，荒唐病态的社会问题。

作家张怡微在一个采访中讲述idol文化：

宅男供养一个偶像，看着她成长。他们对自己的人生是失望的，大家十几岁都踌躇满志，梦想破灭只剩失望，他们非常平静地接受了这个失望。40 岁，人生进入下坡路，每天陪偶像，花很多钱，投入真实的感情。我这辈子完了，但我栽培一个有可能的人，我建立了一个世界。 偶像成为一种安慰，就像小说本身就是病，小说本身也是药。你的病就是你的药。这些现象已经强大到这种地步，你不得不看它一眼。

软色情是一种病，又同样是一种药，它游离在法律边缘，打着擦边球的名义消费年轻的身体，却又同时能从精神和物质解救顾客与服务人员据悉，日本有着三百余家专门的JK咖啡厅，雇佣大批15岁左右的女高中生作为员工。成年男子进入店铺，购买饮品便可选择一名女孩聊天40分钟。

与“援助交际”相比，JK咖啡厅因其合法和安全（顾客不能与女高中生私下联络）成为日本学生获得经济援助的热门工作之一。然而，在BBC拍摄的一组关于 JK咖啡厅的纪录片中，记者采访了一家合法咖啡厅，为其中的未成年女孩与顾客的年龄差、交谈的话题大为震惊。

合法就完全安全合理吗？在全世界关注儿童教育的今天，在醒悟“你的病就是你的药”的之后，越来越多的人开始对既往存在的境况进行反思：软色情并非长久之计，治标不治本，当务之急需要找到社会的病根。

一些学者表示，除了八十年代后全球女性地位提升、信息更替迅速、少子老龄化的原因外，日本社会现状与日本社会的特殊性紧密相关。即日本文化对个人的自由和人际网络的诸多限制，使日本人经常被迫扮演社会强加给自己的角色。很多人以牺牲个性为代价，在众人面前扮演一个别人希望看到但自己却认不清的角色。

借由这个契机，日本商人顺水推舟，对症下药，以病为药。市面上出现了提供专业化、流程化、体系化的租赁亲朋好友业务。

以“爸爸”租赁“女儿”为例，男士一方首先联络派遣公司，提出对扮演“女儿”的员工的外貌、性格、年龄等要求，公司会按照其要求分配一名成年女孩与他会面。两人通过吃饭、聊天深入了解对方，最终敲定陪伴合同，共同建立“亲情”。

▲cr：人人视频：女生同“爸爸”敲定租赁价格。作为“新兴职业”，租赁角色市场潜力巨大。

▲“而如果想要肉体关系的话，那种店哪里都是。”这位爸爸在接受记者采访的时候这样表示。对他来说更重要的还是角色体验。

近年来，租赁亲朋好友在日本已并非新鲜事。在日本，有一家叫作Family Romance的公司，专门提供“租人”业务。这个公司提供各种职业演员，可扮演客户个人生活中的任何角色。只要支付相应的价格，就可以租人假扮成你的朋友、爱人、父母……而且这家公司旗下现在已经有1500名员工，年龄范围从婴幼儿到老年人不等，还可以按客户需求定制性格外貌。

这家“戏精公司”的创始人，是一个名叫石井一的青年男士。

多年前，石井的朋友中有一位单身母亲，因为学校偏爱那些父母已经结婚的孩子，她的孩子很难进入有竞争性幼儿园。石井得知后，决定假扮孩子的父亲，虽然因为种种原因初次尝试并不算成功，但这成为一个契机，让石井想要挑战社会的不公，解决人们实实在在的需求。

《纽约客》杂志曾发表了一篇长文介绍这个公司，详细描述了日本租赁亲人产业背后的故事。文章中指出，没有亲人的人可以租一个丈夫，一个母亲，一个孙子。由此产生的关系可能比你想象的更真实。

在老龄化社会中，租赁亲人行业的出现，代表的是人们对于情感连接的重新理解和定义。

《纽约客》中讲到一个例子，两年前，60多岁的东京上班族西田一夫开始租人做兼职的妻子和女儿。他真正的妻子去世了。在那6个月前，22岁的女儿在一次争吵后离开了家，再也没有回来。于是他就找到了租赁亲人服务公司，想要租个妻子和女儿，再感受一下家庭的温暖。

“我以为自己是个坚强的人，”西田说，“但当你独自一人时，你会感到非常孤独。” 他说，他每天仍然去工作，在一家制造公司的销售部门，他有朋友，他可以出去喝酒或打高尔夫球。但是到了晚上，他就是一个人。他想，随着时间的推移他会感觉好些。相反，他感觉更糟。他试着去女主人俱乐部（hostess clubs）。和女性聊天很有趣，但是到了晚上，又得一个人呆着，而且还会因为花了这么多钱而感到自己很愚蠢。

租赁亲人的一般活动就是见面聚餐，像一家人一样吃饭。这个服务的效果怎么样？公众可能会有所疑问：陌生人真的能够填补情感上的空白么？

人类当然不会迅速接受陌生人的存在，不论是生理还是心理，公司当然明白这一道理。因此在客人要求租赁的时候，会进行非常详细的需求询问，从外形、性格，到生活习惯，甚至会事先准备好客户希望和租赁亲人的共同回忆，这需要做大量的准备工作，接着在之后一次次的服务中，加深彼此的情感连接。

在西田先生的例子中，他租来的妻子与他探讨自己真实的婚姻生活，得到了老先生的指点与教导，他租来的女儿则帮他分析为什么亲生女儿会离家出走，如何与年轻人交流。在这个租来的女儿的帮助和鼓励下，西田和亲女儿修复了关系。

这样的例子不在少数，很多租赁亲人的老人反馈他们在情感上都得到了满足，甚至还通过租来的亲人，解决了真实家庭里的问题。可以说，租赁亲人，构建了一种新的情感连接方式。这是一条比《小偷家族》更体面、更安全、更妥当的路。

除了亲人，公司还提供其他生活角色的租赁服务。

例如租赁一位帅气老公假结婚，赌上逼婚二姨的嘴。举办完婚礼仪式之后，过一段时间再跟亲朋好友通知自己离婚的消息。

租赁亲密关起其实有着非常严格的规定。据《纽约客》的采访了解到，一般来说，租赁伴侣和配偶不应该单独与客户一对一，也不允许有握手以外的身体接触。如果客户越距，公司可以强行终止见面。

例如租赁朋友，提供“装现充”服务。员工按照情景设定摆好pose，与主顾合照，修图后最终上传到主顾的sns账户，为主顾获得关注与点赞。

当然，除了租赁以上能带来温暖、排解寂寞的角色。在日本这个最爱说对不起的国家，自然少不了替人挨骂服务。

不过，租赁只需要填写表格，轻松简单，但如何成为他们的员工呢？如何加入他们，成为被别人需要的一员呢？更何况这份高额收入的“新工作”看起来如此诱人！

在官方网页上，可以查看以下信息：

有每次都可以饰演不同的人的“价值”：工作的种类多种多样。有时是结婚典礼上的朋友，有时是研讨会的代理参加人，场合不同，每次的自己也都是不同的人。代理出席可以给你这样的“价值”。

可以根据自身情况选择工作时间：可以在周末或者自己觉得合适的时候工作。报酬由工作内容决定。弊社会将合适的委托单情报以邮件的形式发送给已注册员工，员工选择能够参加的案子进行回信。报酬会在次日进行发放，大可放心。

采用的标准：申请之后，实际能够工作的人是有限的。弊社将只对我方认为能胜任代理工作的人予以联络。采用会以人性为重，是否具有社会人士应有的常识、是否持有对待代理工作的责任感以及是否拥有对工作的理解力等等。

采用之后的流程：会根据是否有适合的工作来对员工进行联络。决定参加之后，无论有什么样的理由都不可以取消，因此请一定要慎重决断。只有带着责任感去工作的人才有可能成功注册为弊社的员工。详细情况请在下面的注册规章中查看。

Q.介绍的工作有多少呢？

由于是在符合委托条件的情况下进行的工作介绍，因此会产生个体差异。

Q.报酬什么时候发放呢？

会在业务完成之后的次日进行发放。

Q.会有外地的工作吗？

会有去外地出差的情况，公司会全额支付交通费用。

Q.表明参加之后由于个人原因可以取消吗？

表明参加之后是不可以取消的，请一定要慎重决断。

《纽约客》的作者在文章中提出自己的思考：“我一开始就认为，租赁模式在某种程度上削弱了无条件爱的概念。现在我发现自己在想，是否有可能得到无条件的爱而不付出代价。”

《无缘社会》的采访中，也曾有人质问道：“独自生活，有什么不可以的？”问得剧组窘于回答。

其实，独自生活既不可怕，也不可恶，因为现在已经到了独自生活理所当然的时代。一个人一个人的“个”=“孤”。

随着经济发展和家庭结构的变化，加上老龄化社会的出现，日本出现了这种租赁社会角色的服务，使人与人相连不再基于血缘，而是基于情感需求，它的确意味着在解决空巢老人、高度陌生化城市等社会问题上的一种新思路。

正如《无缘社会》的结尾，作者所说：