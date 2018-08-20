CNNIC互联网报告：中国网民超8亿，普及率为57.7%

8月20日下午消息，今天，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第42次《中国互联网络发展状况统计报告》。

根据报告，截至2018年6月30日，我国网民规模达8.02亿，普及率为57.7%；手机网民规模达7.88亿，网民中使用手机上网人群的占比达98.3%。；我国农村网民占比为26.3%，规模为2.11亿，城镇网民占比73.7%，规模为5.91亿；网络购物用户规模达到5.69亿，占网民总体比例达到71.0%；我国网上外卖用户规模达到3.64亿，；我国网络支付用户规模达到5.69亿，较2017年末增长7.1%，使用比例由68.8%提升至71.0%，其中，手机支付用户规模为5.66亿，半年增长7.4%；我国网络直播用户规模达到4.25亿，较2017年末微增294万，用户使用率为53.0%，较2017年末下降1.7个百分点；我国共享单车用户规模达到2.45亿，占网民总体的30.6%，用户规模半年增加2432万；我国网约出租车用户规模达到3.46亿，较2017年末增加5970万，增长率为20.8%；网约专车或快车用户规模达到2.99亿，半年增长率为26.5%，用户使用比例由30.6%提升至37.3%；我国在线政务服务用户规模达到4.70亿，占总体网民的58.6%。

一、这些数据你要知道

1、中国网民规模超8亿

截至2018年6月，我国网民规模达8.02亿，普及率为57.7%；2018年上半年新增网民2968万人，较2017年末增长3.8%；我国手机网民规模达7.88亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.3%。

2、互联网理财使用率提升

我国互联网理财使用率由2017年末的16.7%提升至2018年6月的21.0%，互联网理财用户增加3974万，半年增长率达30.9%。我国互联网理财用户规模持续扩大，网民理财习惯逐渐得到培养，资管业务打破刚性兑付有效降低金融机构业务风险，减少监管套利，同时进一步提升机构主动管理能力，推动互联网保本理财产品向净值型理财产品加速转化，货币基金发行放缓，促使互联网理财市场朝着合理规范化方向发展。

3、移动支付使用率保持增长

截至2018年6月，我国网络购物用户和使用网上支付的用户占总体网民的比例均为71.0%，网络购物与互联网支付已成为网民使用比例较高的应用。一方面，电子商务、社交应用、数字内容相互融合，社交电商模式拓展了电子商务业务，电商企业推出具有数字内容的多元化购物场景。在此基础上，电子商务总体保持稳定发展，在协调供给侧结构性改革、拉动就业、助力乡村振兴等方面发挥重要作用。另一方面，绝大多数支付机构接入网联，提高了资金透明度和网络支付的安全性，手机网民中使用移动支付的比例达71.9%。

4、互联网娱乐业态健康发展

2018年上半年，网络娱乐市场需求强烈，相应政策出台以鼓励引导互联网娱乐业态健康发展。网络音乐原创作品得到扶持，网络文学用户阅读方式多样，网络游戏类型的多样化和游戏内容的精品化趋势明显。

网络音乐截至2018年6月，网络音乐用户规模达5.55亿，较去年末增加673万，占网民总体的69.2%。手机网络音乐用户规模达到5.23亿，较去年末增加1150万，占手机网民的66.4%。

短视频应用迅速崛起，74.1%的网民使用短视频应用，以满足网民碎片化的娱乐需求。

与此同时，网络文化娱乐内容进一步规范，网络音乐、文学版权环境逐渐完善，网络游戏中违法违规内容得到整治，视频行业构建起以内容为核心的生态体系，直播平台进入精细化运营阶段。

5、共享出行用户高速增长

2018年上半年，网民中分别有30.6%、43.2%和37.3%使用过共享单车、预约出租车、预约专车/快车，用户规模较2017年末分别增长了11.0%、20.8%和26.5%。共享单车市场由2017年末的二强争霸重回多强竞争格局，单车企业尝试通过多种方式拓展营收来源，并开始提供免押金服务以规避风险。

6、网约车跨界融合

网约车行业出现跨界融合现象，平台企业围绕出行服务领域进行全面化布局，由单一业务开始向平台化生态拓展。

7、政府网站集约化进程加快

截至2018年6月，我国在线政务服务用户规模达到4.70亿，占总体网民的58.6%，有42.1%的网民通过支付宝或微信城市服务平台获得政务服务。首先，政府积极出台政策推动政务线上化发展，打通信息壁垒，构建全流程一体化在线服务平台，建设人民满意的服务型政府；其次，各级政府网站集约化程度明显提升，全国政府网站总数为19868个，较2015年第一次普查时缩减70.1%；最后，各级党政机关和群团组织等积极运用微博、微信、客户端等“两微一端”新媒体，发布政务信息、回应社会关切、推动协同治理，不断提升地方政府信息公开化、服务线上化水平。

8、量子信息技术发展突破新纪录

2018年以来，我国在量子信息技术领域不断突破新记录。清华大学的研究团队首次实现了25个量子接口之间的量子纠缠，打破了先前加州理工学院研究组4个量子接口之间纠缠的纪录。中国科技大学的研究团队在国际上首次实现18个光量子比特的纠缠，刷新了所有物理体系中最大纠缠态制备的世界纪录。中国科技大学的研究人员还在量子通信研究中取得新进展，创造密集编码量子通信信道容量新纪录。

9、天地通讯取得进展

2018年5月，我国在西昌卫星发射中心成功将探月工程嫦娥四号任务“鹊桥”号中继星发射升空，这是世界首颗运行于地月拉格朗日L2点的通信卫星，将为2018年底择机实施的嫦娥四号月球背面软着陆探测任务提供地月间的中继通信。2018年上半年，我国全面启动了“鸿雁星座”工程建设，该项目由300余颗低轨道小卫星及全球数据业务处理中心组成，可实现全天候、全时段以及在复杂地形条件下的实时双向通信能力，为用户提供全球无缝覆盖的数据通信和综合信息服务。“鸿雁星座”未来将在5G物联网、移动广播、导航天基增强等场景中，提供移动通信保障与宽带通信服务。

10、类脑计算开展基础研究

在类脑计算两个重要技术方向——神经网络和神经元领域，国内研究机构和相关企业都取得一定进展，推动技术落地。在神经网络领域，中星微推出“星光智能一号”芯片并实现量产；2018年上半年泓观科技推出首个面向IoT终端领域的异步卷积神经网络芯片，赋能实现可穿戴设备、家居、自供能监控等AI领域应用落地。在神经元领域，北京大学微电子研究院研发出神经突触模拟器件，响应速度比生物突触快百万倍；清华大学微电子团队在2017年研究出16Mb忆阻器存储芯片，为国际上实现基于忆阻器的通用类脑计算芯片奠定基础。

11、AR/VR/MR领域人才短缺，核心技术有待突破

数据显示，2017年我国虚拟现实产业市场规模达到160亿元，同比增长164%34。到2020年，我国虚拟现实设备出货量将达820万台，虚拟现实市场规模预计超过550亿元。鉴于我国庞大的市场潜力和健全的创新体系，有望在这一领域成为全球的增长中心。

不过，当前我国包括AR、VR和MR在内的虚拟现实产品研发仍以初创企业为主，还存在技术人才短缺、核心关键技术有待突破、应用生态有待完善、产业成熟度有待提高等现实问题，迫切需要汇聚产业各方力量，多方协同布局形成发展合力，提升整体行业竞争力。同时，一些实用性、示范性好的AR、VR和MR技术和产品在重点行业、特色领域的渗透和应用还有待进一步推广。

12、人工智能取得突出成果

2018年上半年，我国人工智能领域在技术研发和产业应用层面均取得突出成果。

语音识别/自然语言处理是目前人工智能落地较为成功的领域之一，国内语音交互企业在智能语音助理、导航软件及智能摄像头等产品研发方面颇有成效；其次，开放平台发展迅速，国内人工智能企业在积极推动技术落地的同时，也推出与自身技术相结合的开放平台，以吸引更多的服务和硬件合作伙伴，连接起更多的终端和数据；最后，AI芯片研发进程加快，考虑到AI算法开源的发展趋势，基础层的芯片与数据将在未来竞争中占据越来越重要的地位，AI芯片更将成为人工智能发展的支柱，相比传统芯片，AI芯片更能满足AI算法所需的庞大计算量。

产业应用方面，人工智能技术的快速发展，对传统行业具有重塑性功能，并且通过改良创新，为行业提供新的辅助性工具，促进行业进步，在金融、交通、健康、安全等诸多领域，起到积极作用。

13、区块链技术发展初具规模

截至2018年6月，中国的区块链相关业务在政府、企业、资本的多方推动下已经初步形成规模，并且在专利数量、融资环境、政策扶持、应用落地等方面均处于世界前列。

世界知识产权组织数据显示，2017年全球有406个与区块链相关的专利申请，其中225项来自中国。工信部发布的《2018年中国区块链产业白皮书》数据显示，截至2018年3月底，我国以区块链为主营业务的公司数量已达456家。区块链产业初步形成规模，从上游的硬件制造、平台服务、安全服务，到下游的产业技术应用服务、行业投资、媒体宣传、人才服务等产业链环节已基本完备。

14、超级计算机人才储备不足，与国外尚有差距

2018年6月25日，根据www.top500.org最新排行榜，全球超算前五名分别为美国“Summit”、中国“神威·太湖之光”、美国“Sierra”、中国“天河二号”和日本“AI Bridging Cloud Infrastructure（ABCI）”。根据榜单内容，中国的高性能计算机数量已经增加到了206台。在500强榜单中排名前五的制造商中，中国公司占了三家，联想、浪潮和中科曙光分别位列第一、第三和第五名。

我国超算行业处于快速发展期，取得了较大的成绩，但也存在一定的不足。一是我国的超级计算机应用水平方面与国外相比还有一定差距，企业用户的数量依然不高，需要加大超算的普及力度，寻找与企业需求的结合点，最大限度的服务于企业研发。二是我国超级计算机应用人才储备依然不足，需要进一步培养超算人才，提升自主研发能力，实现超算应用的不断创新。三是我国超级计算机能耗较高的问题依然存在，需要加大研发力度，实现创新突破。

15、工业互联网应注重安全等问题

2018年上半年，工业互联网平台得到了快速发展，企业上云进程加快，信息系统向云平台迁移。国内企业上云形成全国铺开态势。工业互联网平台赋能制造业，产业链正在形成。在产业链上游，信息技术企业通过提供基础云计算资源能力、数据管理及数据分析能力为平台构建提供支撑。在产业链中游，制造业企业、装备制造业和ICT及软件服务商共同构成了工业互联网平台主体。在产业链下游，行业用户和第三方开发者基于自身行业经验和开发设计能力开展应用创新，服务于不同工业领域。基于通用PaaS的二次开发成为工业PaaS的主要构建方式，促进了开发效率，提升了行业应用水平。我国工业互联网平台应用不断渗透各个工业应用场景，在工业生产工艺优化、企业运营管理决策优化、产品生命周期管理等方面都初步形成应用价值。

当前，我国工业互联网也存在一些发展中的问题。一是安全问题，工业互联网的开放性和融合性特点打破了以往的安全边界。我国需要建立工业互联网安全生态，打造完整的工业互联网安全防护体系。二是标准问题，制造业装备种类繁多，缺乏行业通用的标准体系与关键标准。我国需要制定国家标准，并积极参与国际相关标准制定。三是普及问题，中小制造业企业负责人的科技创新意识还存在不足。地方政府需要面向本地制造业企业加强工业互联网培训，推广工业互联网成功案例，提升企业家的创新积极性，引导工业企业上云，加快促进工业互联网平台发展。