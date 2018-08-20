联通集团股权变更：或为5G建设铺路

17日晚间，A股上市公司中国医药、中信国安双双披露了拟减资中国联合网络通信集团有限公司（联通集团）股权的公告。

中国医药在公告中指出，“公司于1997年投资联通集团，后经联通集团多次资本公积转增资本，并参与联通集团2007年、2008年减资，截止目前，公司持有联通集集团股本金额15650.49万元。按照联通集团初步方案测算，公司全额减资所持股份并扣除相关税费后预计取得净收益约为1.7亿元，约占公司2017年度经审计归属上市公司股东的净利润13%。”

国安通信则披露，“目前持有联通集团88615149.47股股份，占比约0.08%。根据国务院国资委对联通集团法人股股东减资退出事项的安排，国安通信拟向联通集团转让所持其全部股权，转让价格以联通集团2017年经审计的扣除国家独享资本公积后的每股净资产确定，为每股1.7240元，总净额为15277.25万元。”

据了解，联通集团并非上市公司，此次减资有点类似于上市公司的股份回购。

在三家基础电信运营商中，联通有些"特别"，中国移动通信集团有限集团与中国电信集团有限公司均为国务院国资委100%持股；唯独联通集团的股东有12家，其中国务院国资委占98.84%，11家小股东占股为1.56%，全部回购约需30亿元。

在联通3G发牌前夕，联通集团也曾进行减资。当时就有猜测，减资与电信业重组有关。而此次联通集团两股东减持公告后，中国电信和中国联通合并的传闻愈演愈烈。而不久前，中国联通董事长兼首席执行官王晓初在出席业绩发布会时表示，并无听到监管部门的正式通知。

在接受连线时，知名通信人士“通信老柳”认为，“个人觉得有关联，在重组期尽量简化股东结构，未来不排除未来11家少数股东后续会相继减资退出。”

对于此次减资事件，独立电信分析师付亮则认为，与"电联合并"无直接关系。"此前联通网通合并，并不困难；央企运营主体都上市了，一套班子管集团公司和上市公司的局面很快会改变，联通回购小股东股份对此有利；联通此时回购，一个原因是上市公司混改后，间接有了点钱。"

某业内人士表示，此次减资可能和5G网络建设有关系，"电联"合建5G和5G网络建设可能性极大。

5G网络建设需要非常多的投入。从技术上面来说，如果一个地方建三张网络，本身不仅高成本，网络也会有干扰；此外，资金方面，中国联通可能也有一定的问题。

实际上，通过混改，中国联通的资金问题在很大程度上有所改善。8月15日，中国联通发布上市公司2018年上半年财报。报告显示，中国联通A股上市公司实现营业收入人民币1491.1亿元，较上年同期增长7.9%。其中，主营业务收入1344.2亿元，同比增长8.3%。归属于上市公司股东净利润为25.8亿元，同比增长231.8%。

通过引入财力雄厚的战略投资者，中国联通财务实力有所增强。中国联通CFO朱可炳在财报会议上表示，上半年A股上市公司偿还了约1600亿元的债务，负债率降低至43.8%。