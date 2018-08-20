纽约时报：特斯拉为扭亏为盈削减成本，或将后患无穷

据《纽约时报》北京时间8月20日报道，虽然有关特斯拉私有化及其CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)是否幸福的话题还在发酵，一个影响该公司命运的关键问题日益凸显出来：特斯拉本身的财务状况。

▲图：特斯拉的Model 3生产线

为了实现盈利，特斯拉已采取一些激进的措施，削减成本，甚至在制造工厂建立了一个帐篷，设立第三条生产线。但是，许多这些措施只是临时性的，部分措施甚至会影响公司长期利益。

资产平衡表现状，尤其是近期的现金量，对于特斯拉的未来至关重要，特别是在马斯克8月7日令人意外地宣称正在考虑对公司私有化之后。

在上周接受《纽约时报》采访时，马斯克称特斯拉将很快扭亏为盈，“特斯拉将会盈利，并实现正的现金流”。

这一评论，与他在最近的财报分析师电话会议上的表态相同——他预计特斯拉将在下一季度扭亏为盈。

马斯克面临华尔街要求他兑现这一承诺的巨大压力，在提高Model 3产量之际，特斯拉一直受到生产问题困扰。

与此同时，空头并没有放过特斯拉，也给该公司股价增添了不稳定因素。特斯拉良好的财务业绩，对于空头是一个坏消息，同时能证明马斯克的能力。

▲图：5月份时特斯拉的股价

特斯拉的财务状况对于任何可能的私有化交易都会产生重大影响。评估私有化交易的投资者，不仅会考虑特斯拉的长期前景，也会在意它当前的现金和债务。

为了扭亏为盈，特斯拉正有病乱投医地削减几乎所有方面的支出。

特斯拉6月份宣布，为了降低成本，它将裁员约3500人，占到员工总数的约9%。特斯拉甚至与部分供应商接洽，要求它们退还已经支付的款项。

特斯拉曾表示，它正在努力通过更快地交付整车降低成本。第二季度末，特斯拉库存价值5.79亿美元，较前几个季度“大幅增加”。

特斯拉甚至还制定有更猛烈的成本削减计划。它曾表示计划把今年的资本支出削减四分之一，由2017年的34亿美元减少至约25亿美元。

投资公司Sanford C. Bernstein分析师托尼·萨克纳吉（Toni Sacconaghi）表示，“为在今年下半年扭转现金流为负的局面，特斯拉采取了诸多措施，但这是有代价的。”

特斯拉未就此置评。

虽然分析师称特斯拉可能很快实现盈利，但为此采取的削减支出的措施，可能会推迟新车型的推出，从而影响营收的增长。

萨克纳吉说，“从长期增长角度来看，这些举措对特斯拉来说并非是最好的。削减资本支出是不可持续的，削减库存也是不可持续的。”

另外，特斯拉节省现金的努力，很快会遭遇偿还未来数月到期的两笔债务的尴尬。

根据计划，特斯拉将在今年11月偿还价值2.3亿美元的可转换债券，明年2月偿还价值9.2亿美元的可转换债券。如果股价涨到360美元以上，特斯拉可以通过股票而非现金偿还第二笔债务，最近数周特斯拉股价曾超过这一价位，但上周五收盘价仅为305.5美元。

特斯拉已经陷入财务困难，部分原因就在于它每个季度需要的现金——约10亿美元。截至第二季度末，特斯拉现金储备为22亿美元，年初时为33亿美元。

特斯拉的现金储备促使穆迪投资者服务3月份下调了其债务评级，原因是“为了偿还到期债务和避免资金不足，特斯拉近期可能被迫募集巨额资金”。

马斯克曾表示，融资并非是必需的，因为特斯拉将很快盈利。但穆迪投资者服务高管布鲁斯·克拉克（Bruce Clark）表示，他仍然预计特斯拉可能必须在资本市场上融资。

克拉克说，“特斯拉在Model 3生产方面已经取得了一些重要进展，并削减了资本支出，但我仍然认为它需要更多资金。资金紧张的状况有所缓解，但它必须保持最近的节奏。”

马斯克曾表示，今年早些时候困扰特斯拉的生产问题正在逐步得到解决。

▲图：特斯拉工厂

今年6月，特斯拉在位于加利福尼亚州菲蒙市工厂墙外建立了一个巨型帐篷，加快Model 3的生产。新增加的生产线，两条室内生产线瓶颈的消除，使得特斯拉把每周的产量由5月份的不足3000辆增加到5000辆。

但是，产量增加的一个原因是三班倒生产，对于特斯拉来说，这种情况是不可持续的。由于员工疲惫和生产设备更容易出故障，其他汽车厂商已经发现24小时生产是不可持续的。

使特斯拉的财务未来更加复杂的是，美国证券交易委员会对马斯克宣布他考虑将特斯拉私有化的推文的调查。预计美国证券交易委员会将在本周与特斯拉高管会晤。

为了应对调查，特斯拉董事会和评估潜在私有化交易的董事会特别委员会都聘请了律师事务所。另外，特别委员会还聘请了一家危机公关公司和其他公关公司。

由此产生的法律费用和冗长的法律过程的威胁，会使特斯拉募集现金的努力雪上加霜。