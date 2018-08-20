六部门联合下发通知：网络直播应落实用户实名制度

全国“扫黄打非”办公室发布文章称，近日会同工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室联合下发《关于加强网络直播服务管理工作的通知》，部署各地各有关部门进一步加强网络直播服务许可、备案管理，强化网络直播服务基础管理，建立健全长效监管机制，大力开展存量违规网络直播服务清理工作。

通知要求，应落实用户实名制度，加强网络主播管理，建立主播黑名单制度，健全完善直播内容监看、审查制度和违法有害内容处置措施。通知强调，应用商店不得为列入有关部门黑名单中的网络直播App提供分发服务。

通知要求，网络直播服务提供者应按照许可范围开展业务，不得利用直播服务制作、复制、发布、传播法律法规禁止的信息内容。应按照要求建立内容审核、信息过滤、投诉举报处理等相关制度，建立7×24小时应急响应机制，加强技术管控手段建设，按照要求处置网络直播中的违法违规行为。按照有关法律法规要求，记录直播服务使用者发布内容和日志信息并保存一定期限。

以下为文章全文：

六部门联合部署大力加强网络直播行业基础管理

近日，全国“扫黄打非”办公室会同工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室联合下发《关于加强网络直播服务管理工作的通知》，部署各地各有关部门进一步加强网络直播服务许可、备案管理，强化网络直播服务基础管理，建立健全长效监管机制，大力开展存量违规网络直播服务清理工作。

全国“扫黄打非”办公室负责人介绍，通知首次明确了行业监管中网络直播服务提供者、网络接入服务提供者、应用商店等的各自责任，推动互联网企业严格履行主体责任。通知突出对网络直播行业的基础管理，细化了直播行业相关规定的执行标准，将成为“扫黄打非”部门建立完善直播行业长效监管机制的有力举措，有效防范直播领域各类有害信息的出现、传播。

通知要求，网络直播服务提供者应向电信主管部门履行网站ICP备案手续，涉及经营电信业务及互联网新闻信息、网络表演、网络视听节目直播等业务的，应分别向相关部门申请取得许可，并于直播服务上线30日内按照有关规定到属地公安机关履行公安备案手续。通知强调，为直播平台提供网络接入服务的企业，不得为未履行ICP备案手续、未取得相关业务许可的网络直播服务提供者提供网络接入服务。应用商店不得为未履行ICP备案手续、未取得相关业务许可的网络直播平台提供App软件分发服务。

通知要求，各网络接入服务提供者一要按照要求通过“工业和信息化部ICP/IP/地址/域名信息备案管理系统”，向各地通信管理局报送网络直播服务提供者ICP、IP地址、域名等信息；二要对上述信息进行核验，不得为信息不一致、有关部门违法网络直播平台黑名单中的直播网站、App提供接入服务；三要落实用户实名制度，加强网络主播管理，建立主播黑名单制度，健全完善直播内容监看、审查制度和违法有害内容处置措施。通知强调，应用商店不得为列入有关部门黑名单中的网络直播App提供分发服务。

通知要求，网络接入服务提供者、应用商店应立即组织存量违规网络直播服务清理，要求未提供ICP备案手续或者相关业务许可材料的网络直播平台在两个月内补充相关材料。通知强调，对两个月后仍然无法提供相关材料的，要停止服务；对拒绝提供相关材料的，要立即停止服务。

通知在健全网络直播服务监管工作机制方面作出明确规定。一是网络直播服务提供者应按照许可范围开展业务，不得利用直播服务制作、复制、发布、传播法律法规禁止的信息内容。二是网络接入服务提供者应按照要求建立内容审核、信息过滤、投诉举报处理等相关制度，建立7×24小时应急响应机制，加强技术管控手段建设，按照要求处置网络直播中的违法违规行为。三是网络直播服务提供者应当按照有关法律法规要求，记录直播服务使用者发布内容和日志信息并保存一定期限。对自身不具备存储能力且不购买存储服务的网络直播服务提供者，网络接入服务提供者不得提供服务。四是网络接入服务提供者、网络直播服务提供者应当依法配合有关部门的监督检查、调査取证，并提供必要的文件、资料和数据。

通知强调，对网络接入服务提供者、应用商店未尽到许可、备案手续审核及监管义务造成有害信息传播的，有关主管部门将按照相关法律法规予以严肃查处。