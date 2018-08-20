华为Pay发布两周年福利：上海公共交通卡免费领取

IT之家8月20日消息 根据华为官方的消息，华为Pay将迎来两周年，为此官方为用户准备了一些福利，一起来了解一下。

根据官方海报的消息，从8月20日起至9月10日，在华为钱包开通Huawei Pay上海公共交通卡即可享受免开卡费服务，共计10万名额，没有办理的小伙伴可以关注一下。

另外官方还宣布，不止是上海，各大城市也将陆续开启交通卡开卡福利。

IT之家之前曾报道，支持华为Pay的银行已经达到了73家。

华为官方宣布的支持银行列表见下图：