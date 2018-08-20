沃兹：将首次参与区块链，以太坊与苹果App Store类似

北京时间8月20日晚间消息，苹果公司联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)近日在接受采访时称，他很快将首次参与一个区块链项目。

近日，沃兹尼亚克在参加ChainXchange区块链大会时接受了记者采访。在谈到比特币时，他说：

我喜欢新鲜事物，比特币吸引了我的兴趣。与人类创造的事物相比，我更相信这类技术。人类创造了货币，并控制它们，每年都会发行新币(美元)。相比之下，比特币不受此约束。

为此，沃兹尼亚克对比特币的底层技术“区块链”愈加感兴趣。他说：“一开始，我总是能听到‘区块链’一词，但我不太了解它。它也不是你一天就能弄懂的技术。你必须要思考，阅读相关文章，了解它是如何运作的，以及人们是如何使用它的。”

沃兹尼亚克接着说：

它真的很独立，就像刚刚诞生的互联网。它背后的技术真的让人吃惊。

正因为如此，沃兹尼亚克同时也宣布了一个令人意外的消息：他将首次参与到一个区块链项目中。

他说：“很快，我将首次与一家区块链公司合作。这家公司叫‘Equi’，主要从事区块链相关的投资。该项目可能会在马耳他区块链大会期间启动。”

此外，沃兹尼亚克还谈到了区块链平台“以太坊”(Ethereum)。他说，以太坊与苹果的应用商店App Store类似，有成千上万的公司在平台上开发应用。虽然如此，沃兹尼亚克还是认为，比特币才是“数字黄金”。