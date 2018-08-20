猎豹移动发布2018财年Q2财报：净利润1.97亿元，同比增长180%

IT之家8月20日消息 移动互联网公司猎豹移动（NYSE: CMCM）今天发布了截至2018年6月30日的第二季度财报。财报显示，猎豹移动二季度总收入11.03亿元。Q2净利润同比增长180%达1.97亿元，Non-GAAP经营利润同比增长58%至1.43亿元。此外，公司每股美国存托凭证（ADS）摊薄收益为人民币1.29元，高于去年同期的人民币0.47元。

作为猎豹移动的核心业务，工具产品及相关服务收入7.56亿元。其中移动工具业务Non-GAAP经营利润同比增长32.5%至2.82亿元，Non-GAAP经营利润率增长至37.3%。本季度，受益于移动工具业务在国内良好的发展势头，国内市场收入较去年同期占比28.7%大幅度提升，占公司总收入的41.1%。

根据iResearch的统计，目前，猎豹清理大师国内日活用户（DAU）在今年六月份已达到3000万。

Cheetah Keyboard在海外市场也开始尝试多种变现方式，并取得初步成绩。目前，Cheetah Keyboard日活用户（DAU）已达到1000万，且主要依靠用户自主下载获得。Cheetah Keyboard是引入深度学习模型的第三方输入法，在Google Play 50个国家上榜。

受益于现有手机游戏业务的稳健发展，本季度移动娱乐业务收入3.33亿元。

自2017年年初推出几款休闲游戏后，本季度手游产品利用第三方优质内容制作游戏关卡，丰富游戏内容，从而推动用户付费。例如利用Alan Walker流行单曲《Faded》，分别为《跳舞的线》、《滚动的天空》制作新关卡。这一举措吸引了更多活跃用户的参与，成功将其中的一部分用户转化为付费用户。

截至2018年第二季度，公司合计持有现金及现金等价物、受限资金及短期投资人民币35.15亿元。这有力支撑起猎豹移动在人工智能和机器人领域的积极实践与探索，为公司带来更多发展机会，搭建起长期增长的引擎。

继“3.21机器人之夜”猎豹移动携旗下人工智能公司猎户星空发布全球首款五星级接待服务机器人豹小秘、自动贩卖机豹小贩、基于猎户机械臂平台的豹咖啡、儿童陪伴机器人豹豹龙、小豹AI音箱。5月8日，小豹AI音箱于京东上市，首批5000台现货销售完毕；随后，猎豹在7月19日发布基于社交场景的翻译新品小豹AI翻译棒。据了解，10000台小豹AI翻译棒在京东首发活动中售罄。

前不久，小米庆祝小爱同学月用户超过3000万，而这3000万台设备的声音正是来自猎豹移动旗下的人工智能公司猎户星空。猎户语音OS服务也同时输出给了喜马拉雅的小雅音箱、美的音箱和更多合作伙伴。猎户语音OS作为较好的中文语音合成技术（TTS）目前占有中国智能语音市场份额前列。

8月17日，世界机器人大会召开期间，猎豹移动携旗下人工智能公司猎户星空举行盛大签约仪式《机器人·盛·宴》，与来自10大行业的13家企业签订了千台“豹小秘”服务机器人的意向采购订单。

猎豹移动董事长兼首席执行官傅盛表示：“我们很高兴看到公司为促进收入增长而采取的措施已开始初显成效。二季度总收入超越了公司收入指引。展望未来，包括工具产品和手机游戏在内的猎豹现有业务将继续保持稳定，为公司带来稳定的收入和健康的利润。同时，在旗下人工智能公司猎户星空的帮助下，我们将进一步开拓人工智能机器人业务。”

第三季度，公司预期总收入在人民币12.90亿元至人民币13.50亿元之间，即同比增长10%至15%，环比增长17%至22%。同时预计国内手机游戏业务以及工具产品和相关服务业务将成为增长的主要动力。