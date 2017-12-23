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14/18核苹果iMac Pro发货时间提前：均早于此前预期

2017-12-23 14:55:26来源：威锋网作者：叫我知心哥哥丶责编：仲平评论：

根据外媒MacRumors的报道，首批 8 核和 10 核的 iMac Pro 订单将于下周开始交付，但选择升级 14 核或 18 核选项的客户则需要等待更长的时间，这两个选项的预计发货时间为6至8周。

一个好消息是，6至8周的发货时间似乎并不准确，有订购18核iMac Pro的用户表示，他的订单显示设备将在1月8日至1月9日发货。另一位订购14核iMac Pro的用户则表示设备将于1月9日至1月10日发货。

很显然，上述发货时间均早于6至8周的发货预期。现在订购14核和18核iMac Pro的用户可能也会看到最新的预计发货时间。而在中国区苹果官方网站上，14核和18核iMac Pro的发货时间仍然显示为5至7周。

iMac Pro被苹果称为“史上最强大的iMac”，除了英特尔Xeon处理器的不同规格之外，iMac Pro将配备5K显示器、AMD Vega显卡和高达4TB的SSD固态硬盘。

这款设备拥有4个Thunderbolt 3接口，可以同时驱动两个5K显示器，或4个4K显示器。它还配有一个10Gb速率的以太网接口、4个USB-A 3.0端口、一个SD卡插槽和一个3.5毫米耳机接口。

目前，国行iMac Pro已经开卖，其起售价高达39488元人民币，顶配价格更是高达105532元人民币。

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关键词：苹果iMac Pro

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