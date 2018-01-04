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微信macOS版v2.3.6正式版更新：笔记中增加新格式

2018-1-4 13:56:20来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月4日消息 今天微信for Mac迎来了版本号为2.3.6的正式版更新，此次更新主要是笔记中增加项目符号、数字符号、待办和分割线等新格式；可以查看微信占用的存储空间，管理微信聊天数据等。

版本 2.3.6 中的新功能

本次更新：

- 笔记中增加项目符号、数字符号、待办和分割线等新格式。

- 可以查看微信占用的存储空间，管理微信聊天数据。

- 修复了一些已知问题。

微信Mac版下载，请点此链接

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关键词：微信电脑版微信

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