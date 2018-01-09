苹果发布macOS 10.13.2补充更新：修复Spectre漏洞

IT之家1月9日消息 苹果在今天凌晨（美国当地时间1月9日）正式发布了iOS 11.2.2 正式版系统，提供了安全性更新，苹果官方建议所有用户都进行安装。

苹果表示此次更新是与Safari解决Spectre安全漏洞有关，描述显示：iOS 11.2.2包含针对Safari和WebKit的安全改进以减轻Sepctre安全漏洞的影响。

除了iOS 11.2.2 正式版系统以外，苹果还发布了 macOS High Sierra 10.13.2补充更新，尽管官方并没有说明更新内容，但很有可能就是为了修复Safari面临的 Spectre安全漏洞问题。

早在上周，苹果已经确认所有的Mac系统和iOS设备都受到英特尔芯片Bug影响，且已经发布补救措施，此外，苹果智能手表Apple Watch的操作系统不需要进行修复，拥有智能手表的用户不需要担心。

苹果公司此前已经承诺，已经于iOS 11.2和MacOS 10.13.2上发布了缓解措施，以抵御“灾难”漏洞，且强调苹果手表不受“灾难”漏洞影响。同时苹果官方也建议用户从类似苹果应用商店等“可靠来源”购买或者是下载应用软件，因为黑客要利用这些漏洞，首先需要在用户的Mac或iOS设备中加载恶意应用。