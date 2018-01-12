外媒：MacBook用户指责苹果夸大待机时间

1月12日消息，据VentureBeat报道，在苹果承认并为电池相关的iPhone“降速门”问题道歉之后，另一个电池问题正在受到关注，而这次的设备是MacBook笔记本电脑。今天，美国科技媒体VentureBeat的读者尼古拉斯·安东尼奥(Nicholas Antoniou)、苹果Support Communities以及其他讨论组的报告都发现，有些苹果MacBook笔记本电脑承诺的“最长30天待机时间”有些夸张，而苹果的技术人员似乎不愿意对此进行全面测试或修复。

当MacBook的盖子关闭时，平均每天耗电量不应超过电池电量的3.3%。然而，有些MacBook电池的耗电量是这个速度的2到10倍，这使得Macbook的电池只能待机3到15天。有些用户称，即使在关机的情况下，每天的耗电量仍达到15%，而苹果公司称这是“新一代硬件的正常行为”。

在安东尼奥的案例中，12英寸的MacBook每天耗电量为7%，超出预期的两倍，导致他在10天之后不得不“近零充电”。按照AppleCare保修条款，安东尼奥将苹果笔记本电脑带到苹果专卖店，技术人员进行了一次电池诊断，但不包括对待机时间的测试，只是声称电池未能通过苹果测试，因此不能被替换。

与苹果公司首席执行官蒂姆·库克直接接触后，安东尼奥表示，苹果发言人肖恩·巴顿（Shane Barton）联系了他，并告诉他“苹果公司的电池没有任何问题”，甚至阻止当地苹果店让他付钱购买新电池。当安东尼奥表示，这可能是苹果笔记本电脑普遍存在的问题，并对苹果拒绝履行MacBook延长保修期提出质疑时，他被告知:“如果你想打官司，那就来吧！”

苹果曾经公布其12英寸Macbook电池在活跃使用下的性能，其中包括承诺支持“10小时无线网络”和“12小时iTunes电影回放”。此外，苹果宣称其所有笔记本电脑都有“最长30天的待机时间”。虽然“最长”在有些国家和地区可能被理解为明确的保修条款，但承诺在0到30天的待机时间也可以被视为创造一个接近30天的隐含期望，当然不是3天、10天甚至20可比的。

令人感到不安的是，苹果自家论坛上的报告显示，AppleCare的技术人员最近已经将每天5%的耗电量称为“预期行为”，这意味着从苹果的角度来看，20天的待机时间属于正常范围，尽管其仅相当于此前吹嘘的66%。这明显“低于80%”的阈值，这个阈值通常会使电池失效，从而使它们有资格要求AppleCare更换电池。

面对苹果员工拒绝更换“正常工作”iPhone电池的报道，苹果在上个月向iPhone用户提供了打折的替换电池服务，大幅降低了iPhone电池的诊断测试和80%的性能阈值。但iPhone的先例并不意味着苹果也会为MacBook用户做同样的事情。

苹果MacBook笔记本电脑用户正在遭受什么样的困扰？就像安东尼奥说的那样，即使充满电后从未使用过这款笔记本电脑，他也没有尝试在30天之后启用它，而是在10天之后恢复工作，可是结果却发现它几乎耗尽所有电量。即使是在电池周期非常少的机器上，苹果Support Communities的报告也会因在安装macOS 10.13高的Sierra后是否存在问题而有所不同，安东尼奥的机器正在运行那个版本的macOS。

值得注意的是，在苹果论坛和其他论坛上，苹果笔记本电脑的待机问题已经被报道了很多年，并且在不同机型中都出现过。苹果公司也曾尝试解决这个问题，比如通过操作系统更新、删除错误的应用程序，以及断开某些附件等，但最终结果都不能尽如人意。